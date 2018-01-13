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Reste rest Ankara, ’nin ’ye yönelik

Ankara, ’nin ’ye yönelik seyahat uyarısına anladığı dilden karşılık verdi. Dışişleri’nin açıklamasında ‘ırkçı eylemler’ vurgusu yapılarak, ABD’ye seyahat edecek vatandaşlar uyarıldı

SELVA ÜNAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Reste rest Ankara, ABD’nin Türkiye’ye yönelik
'nin, "riskli ülkeler" kategorisine aldığı 'ye gideceklere "Yeniden düşünün" uyarısı yapmasının ardından, Türkiye de aynı adımı attı.
Türkiye'yi, Sudan ve Venezüella gibi güvenlik açısından 3'üncü kategori riskli ülkeler arasında gösteren ABD'ye anladığı dilden karşılık veren Dışişleri, bu ülkeye gidecek Türk vatandaşlarını yaşanan ırkçı eylemlere karşı uyardı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Bombalı veya silahlı terör eylemlerinin yanı sıra, araçların kalabalık üzerine sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırıların, şehir merkezleri ile kültürel etkinlikleri, metro istasyonlarını, kamu binalarını, ibadet yerlerini hatta okul kampuslarını hedef almaya devam etmesi muhtemeldir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Ohio Üniversite Kampusu'nda, Forth Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda, Minnesota'da Dar Al-Farooq Camisi'nde, Teksas'taki bir kilisede düzenlenen saldırılarla, Charlottesville ve 'ta araçların kalabalığa sürülmesi suretiyle gerçekleştirilen saldırılar ve son olarak da New York metrosundaki bombalı saldırının, ABD'de yaşanan terörizme ve ırkçı eylemlere örnek teşkil ettiği belirtildi.

KUMPAS UYARISI
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Resmi görevle ABD'ye seyahat eden kamu görevlisi vatandaşlarımız dahil Türk vatandaşları, muteber olmayan kaynakların ifadelerine dayanılarak keyfi tutuklamalara maruz kalmakta; vatandaşlarımıza yönelik açılan davalarda, terör örgütü mensubu ya da sempatizanı tanıkların önceden kurgulanmış asılsız iddialarına ve iftiralarına itimat edilmek suretiyle vatandaşlarımız hakkında adli kararlar verilebilmektedir. Bu şartlarda, ABD'ye seyahat edecek olan vatandaşlarımızın seyahat planlarını gözden geçirmelerinde ve seyahat etmeleri durumunda tedbirli olmalarında fayda görülmektedir."
ABD Dışişleri, Amerikan vatandaşlarını Türkiye'ye seyahat konusunda uyarmış, "Dışişleri, Türkiye'deki terör örgütlerinin devam eden tehditlerine karşı uyarır" ifadelerine yer verilmişti.
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Reste rest Ankara, ABD’nin Türkiye’ye yönelik
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