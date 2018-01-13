Son dakika: TSK, Afrin'de PYD mevzilerini vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'de terör örgütü PYD/PKK'nın Afrin'deki noktalarına yoğun topçu atışı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi'nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurdu.

AFRİN'DEKİ TERÖRİSTLER TESLİM OLMAZLARSA ORAYI DA BAŞLARINA YIKACAĞIZ

Erdoğan, "İdlib operasyonuyla bu koridorun batı kanadını çökertiyoruz. Afrin'deki teröristler teslim olmazlarsa orayı da başlarına yıkacağız, bu böyle biline." diye konuşmuştu.

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın topçu birlikleri, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri ile Suriye'deki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu noktalardan Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'nın mevzilerine top atışları yaptı.

36 ATIŞ YAPILDI

TSK birlikleri, öğle saatlerinden itibaren Afrin'in Basufan, Cinderes , Deyr Bellıt ve Raco bölgelerine en az 36 atış yaptı.

TSK, Afrin'de PYD mevzilerini vurdu

ERDOĞAN: BİR HAFTAYI BULMAZ, NASIL DARMADAĞIN EDECEĞİMİZİ GÖRECEKLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Elazığ il kongresinde "Yılanla yatağa giren neticelerine katlanır. Amerika kendini kaldırıp ve kandırıp yılan çukuruna atmakta bu kadar ısrarcıysa kendisi bilir. Biz, kendi başımızın çaresine bakarız. Bir araya toplayıp ordu kurduklarını sandıkları çapulcuları Allah'ın izniyle, bir haftayı bulmaz, nasıl darmadağın edeceğimizi görecekler." açıklamasını yaptı.