Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok net 'Afrin Operasyonu' açıklaması

Partisinin Tokat Olağan İl Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan büyük coşku ile karşılandı. Kongreye katılan partililerin kendisi için okuduğu şiiri dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tokat bir başka. Bu şehirde bizi muhabbetle karşılayan üm Tokatlı kardeşlerime sevgilerimi sunuyorum. Tokat bugün bambaşkaydı" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi şehit düşen Tokatlı vatandaşlara değindi. Erdoğan, "Ben bir kez daha canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"GEÇEN GÜN GÖRDÜNÜZ, BİR TUVALETİN ARKASINDAN BİR YERLERE GİRİYORLARDI..."

FETÖ'cü hainlere döktükleri kanın hesabını hukuk içinde soruyoruz, sormaya devam edeceğiz. PKK'dan bazı dersler aldılar, onların dağlarda inleri vardı. Bakalım bunların inleri neresi olacak? Geçen gün gördünüz, bir tuvaletin arkasından bir yerlere giriyorlardı. Pensilvanya'daki şarlatan kendi hırsı için takiyyeyi kutsallaştırarak kendine yeni bir din ihdas etti. Bu örgüt mensuplarının çıkarları uğruna işlemeyecekleri günah yoktur. Devletimizin bünyesi FETÖ'nün haşhaşilerinden arındıkça daha güçlü hale geliyoruz.

FLAŞ MESAJ: GECELER BİTMEZ BİZİ İZLESİNLER

Birileri kısa vadeli çıkarları adına katil sürüleri arasında ayrım yapabilir ama biz Suriye'deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de çok iyi biliyoruz. Ne dedim: Bir gece ansızın gelebiliriz. Geceler bitmez. Geceler çok özgürlüklere gebedir. Bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler. Şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için işaret fişeğidir. Kimi ülkeler çeşitli hokkabazlıklarla teröristleri meşrulaştırabilir ama bizim terörist her yerde teröristtir.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE OPERASYONU AFRİN İLE DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Artık bıçak kemiğe dayanmıştır. Biz her şeye rağmen bölgede ABD ile birlikte hareket edeceğimize inanıyorum. Biz kendilerinden Tükriye'nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz. Dostlarımızdan böyle hassas bir meselede kendilerine yakışan bir tavır içinde olmalarını bekliyoruz. Nasıl sınırlarımız içinde bölücü terör örgütüne göz açtırmıyorsak, sınırlarımızın öte tarafında da bunların hakkından gelmeye kararlıyız. Önümüzdeki günlerde inşallah, Fırat Kalkanı Harekatı ile ilk adımını attığımız güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin'le devam ettireceğiz.

TOKAT'A YENİ HAVALİMANI

Son 15 yılda Türkiye'nin tamamı büyüdü. Sizler AK Parti dönemlerinde Tokat'ın nereden nereye geldiğini çok iyi biliyorsunuz. Tokat'a 15 yılda 255 km bölünmüş yol yaptık. Şu anda yapımı devam eden 9 adet yol projemiz var. Hedefimiz Tokat'ımıza yakışır yeni bir havalimanı yapmak için kolları sıvıyoruz. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanı geliyor. Bu yıl başlayıp 2020 yılında tamamlamayı hedefliyoruz. Tokat 3 baraj ve bir gölet inşaa ettik. 9 adet barajın yapımı devam ediyor. Tokatlı çiftçilerimize 2017 yılında 93 buçuk milyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal de diyor ki çiftçiler yok oldu. Kemal senin böyle bir derdin yok. Bay Kemal bunu duy, 15 yılda Tokatlı çiftçilerimize 805 milyon tarımsal destek verdik. Bundan sonra da aynı kararlılıkla hizmetlerimizi sürdüreceğiz, bu aşkı da devam ettireceğiz.

"TÜRKİYE GELECEK 100 YILINA İSTİKAMET ÇİZECEK"

2019 seçimleri 16 yıllık sürecin şahikası olacaktır. Türkiye gelecek 100 yılına istikamet çizecek. Türkiye'nin bu imtihanı da alnının akı ile vermekten başka çaresi yok. 2019 seçimleri duaları ile bize destek olmuş yüz milyonlarca kardeşimiz için de önem taşıyor. Gençler şimdiden hazırlıklarımıza başlamamız gerekiyor. İl kongrelerimizi işaret fişeği olarak görüyorum. Hamdolsun nereye gitsek büyük bir coşku. AK Parti hem geleneğin hem geleceğin partisidir.

"HAMDOLSUN BİZİM KONGRELERİMİZDE BİRİLERİ GİBİ YUMRUKLAR KONUŞMAZ"

Hamdolsun bizim kongrelerimizde birileri gibi yumruklar konuşmaz. Bizim her kongremiz kardeşliğimizi perçinlediğimiz kongrelerdir. Bizim her toplantımız istikbalimize yönelik önemli kararlar aldığımız kongrelerdir.