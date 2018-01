İsrailli aktivistten Türkiye'ye övgü dolu sözler

"Generalin Oğlunun Gözünden Kudüs" başlıklı bir konferansa konuğu olarak konferansa katılan Miko Peled, Filistin ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden kararının ele alındığı konferansta Peled Türkiye için övgü dolu sözler söyledi.

"İSRAİL'İN KURULUŞU CİDDİ BİR SUÇTUR"

İsrail'in kuruluşunda kendi aile bireylerinin de önemli görevler üstlendiğini ancak kendisinin bu konuda ailesinden farklı bir görüşe sahip olduğunu ifade eden Peled, "Siyonist olmak ciddi bir suçtur. Aynı şekilde İsrail'in kuruluşu da ciddi bir suçtur. Babam ve dedem de İsrail'in kuruluşunda önemli görevler üstelenmiştir. Ancak ben onlar gibi düşünmüyorum. Böylesine bir fikir değişikliği ancak yaşanacak büyük bir şokla olabilirdi. Benim yaşadığım şok ise kız kardeşimin kızının, bir intihar saldırısında öldürülmesidir. Dolayısıyla bu olaydan sonra Filistin halkını düşünmeye ve onları anlamaya başladım. Filistin'e gittim ve oradaki insanlar ile tanıştım. Böylece bu konudaki fikirlerim yavaş yavaş değişti. Sonuç olarak İsrail'in, Filistin halkına uygulamış olduğu politikanın bir suç olduğunu ve bunu değiştirmemiz gerektiğine karar verdim" açıklamalarında bulundu.

"İSRAİL FİLİSTİN'DE 70 YILDIR SOYKIRIM YAPIYOR"

İsrail'in, Filistin halkına soykırım uyguladığını dile getiren Peled, "İsrail'in yaptıklarını soykırım olarak tanımlamak doğru olur. Çünkü Cenevre Sözleşmesi'nde soykırımın tanımı açıkça yapılmıştır. Dolayısıyla İsrail'in Filistin halkına uyguladığı, bir soykırım suçudur. İsrail bu soykırımı 70 yıldır yapıyor. Ancak bunu reddediyor ve yaptıklarını terörizmle bir mücadele olarak göstererek gerçeği inkâr ediyor" dedi.

"MÜSLÜMANLARIN KUDÜS KONUSUNDAKİ DİPLOMATİK HAMLESİ AKILLICA"

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına karşı Türkiye ve Yemen'in talebiyle BM Genel Kurulu'na sunulan yasa tasarısıyla ilgili olarak da açıklamalarda bulunan Peled, "Bu çok önemli bir hareket oldu. Dünyada Donald Trump'ın, almış olduğu bu garip karar karşında, Müslüman coğrafyasında uzun süreli etkisi olmayan küçük çaplı olayların yaşanacağı gibi bir beklenti vardı. Ancak tam tersi oldu. Bu karara karşı diplomatik bir hamlenin yapılması son derece akıllıca bir yaklaşım oldu. Bununla birlikte aslında iki sonuç da meydana gelmiş oldu. İlk olarak Kudüs kararına karşı verilen bir karşı koymayı ve yapılan itirazları tüm dünya görmüş oldu. İkinci olarak ise Arap dünyasının diplomatik yollarla, karşı koyabildiğini görmüş olduk. Tüm bu yapılanlar sayesinde İsrail'in, her gün Filistin'de uygulamış olduğu şiddet, zulüm ve zalimliğin üzerine çok ciddi bir ışık tutuldu. Bunun yanı sıra Müslüman ülkeler, oluşturdukları koalisyon ile İsrail'in Kudüs'ü Filistin'den almak için her gün o bölgeye nasıl zarar verdiğini de göstermiş oldular" yorumlarında bulundu.

"TÜRKİYE KUDÜS KONUSUNDA ULUSLARARASI BİR LİDER"

Türkiye'nin uluslararası camiada bu konuda liderlik yaptığını söyleyen Peled, Türkiye'nin Filistin'e vermiş olduğu destek siyasi bir destektir. Türkiye'nin Filistin'e vermiş olduğu desteğin, dünyada bir eşi ve benzeri olmadığını görüyoruz. Filistin'de 2 milyon kişi su ve tıbbi malzeme gibi en asgari haklarından dahi mahrumlar. Bu nedenle Gazze'deki kuşatma kalkana kadar ve Filistin halkı asgari haklarına kavuşana kadar Türkiye'nin İsrail'i boykot etmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye İsrail'in büyükelçisini göndermeli ve Tel Aviv'deki Türk büyükelçisini geri çağırmalıdır" diyerek sözlerini sonlandırdı.