Kandil’le Suriye’de terör zirvesi!

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD'yi Türkiye'nin tüm tepkilerine rağmen silahlandıran, ardından desteğini diplomatik ilişkiler başlatmaya kadar vardıran ABD, bu sefer de işgal edilen Suriye topraklarına, Dışişleri heyetiyle çıkartma yaptı.



Bedran Ciya Kürt

Akşam'ın haberine göre heyet, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki yerleşimleri ziyaret etti. Max Martin başkanlığındaki ABD Dışişleri Bakanlığı heyeti PYD/PKK'nın sözde eşbaşkan yardımcısı Aldar Halil, Kandil'den gelen örgüt elebaşları Fevze Yusuf ve Bedran Ciya Kürt'le görüştü.



PKK'lı Abdar Halil, daha önce de ABD özel temsilcisi McGurk ile bir araya gelmişti

TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARI, ABD YETKİLİLERİNE...

Görüşmede terör örgütü mensupları, daha birkaç gün önce Suriye'de toprak bütünlüğünden yana olduğunu açıklatan ABD'nin yetkililerine Suriye'de federal sistem kurulması taleplerini iletti. Heyet daha sonra Aynularab'a (Kobani) geçerek, PYD/PKK'nın paravan örgütü SDG'nin sözde genel komutanı Şahin Cilo kod adlı Ferhad Abdi Şahin ile toplantı yaptı.

"BİR MÜTTEFİĞE YAKIŞMAYACAK DAVRANIŞLAR"

ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson ile görüşmek için ABD'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'nin türkiye'ye yaptığı son seyahat uyarısıyla ilgili olarak "Bir müttefiğe yakışmayacak davranışlar" tanımlaması yaptı.

"TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ"

"ABD ile FETÖ meselesi ve PYD'ye verilen silahlar dolayısıyla ilişkilerimizde bir gerginlik var. Maalesef Amerika'dan istediğimiz desteği bugüne kadar göremedik" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "ABD'de bakıyoruz yabancı düşmanlığı hat safhada. Amerikan yönetiminin, Trump yönetimi ve Başkanı'nın bizzat kendisinin başka ülkeleri nasıl aşağıladığı, hakaret ettiği ortada. Şimdi böyle bir durumda seyahat bakımından Amerika mı daha az güvenli Türkiye mi daha az güvenli?" dedi.

TANIDIK YÜZLER

ABD'li heyetin görüştüğü isimler arasında daha önce Brett McGurk ile aynı karede görülen isimlerin olması dikkat çekti.