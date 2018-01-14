TSK’ya yeni kalekollar geliyor

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen, yeni yapılan hudut karakol ile tesislere, teröristlerce düzenlenen saldırı ve taciz girişimlerinin en aza indirilmesi, teröristlerin caydırılması amacıyla karakol yapımı sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) bugüne kadar 68 kalekol tamamlanarak ilgili birliklerin kullanımına verilirken 12 kalekolun inşası ise devam ediyor. Kalekollardan 143'ünün proje ve ihale çalışmaları ise sürüyor. Yapımı devam eden tesislerden 6'sının yıl sonuna kadar TSK'ya teslim edilmesi planlanıyor.

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