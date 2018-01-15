FETÖ'nün tavukkarası oyunu

300 BİN LİRA "BAĞIŞ" TOPLANDI

FETÖ'den 2016 yılında yayınlanan 672 sayılı KHK ile ihraç edilen Prof. Dr. Güngör Sobacı, 2014 yılında halk arasında tavuk karası olarak bilinen Retinis Pigmentoza hastalığını 'kök hücre' yöntemiyle tedavi edeceğini iddia ederek, görme engelli hastalara umut tacirliği yaptı. 2014 yılında Altınokta Körlere Hizmet Vakfına gelerek 16 kişilik araştırmacı ekibiyle, tedavisini uygulamak için 10 görme engelli deneğe ihtiyacı olduğunu fakat araştırma için yeterli kaynağı olmadığı sebebiyle vakfın bütçesinden faydalanmak istediğini söyledi. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, aralarında tanınmış bazı iş adamlarının da bulunduğu vatandaşlardan 15 bin lira aldı. Bu yöntemle yaklaşık 300 bin lira toplandı.



(2016 yılında FETÖ'den ihraç edilen Prof. Dr. Güngör Sobacı)

MAĞDURLAR HUKUK SAVAŞINI KAZANDI

Görme engelli vatandaşlar, vakfa 'tedavinin gerçekleşmediği' iddiasıyla 8. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı. Mahkeme ise "görevi kötüye kullanma" ve "nitelikli dolandırıcılık" gerekçeleriyle vakıf aleyhine karar verdi. Mahkemesi sonuçlanan üç görme engelli "tedavi süreci ve masrafları konusunda vakfın yeterli aydınlatmayı yapmadığı", "bağış sözleşmesi gibi gözükse de bağış sözleşmesi olmadığı ve davacının bu bedelleri kök hücre tedavisi almak için ödediği", "araştırma ile ilgili masrafın araştırma bütçesinden karşılanacağı belirtilmiş olmasına rağmen vakfın hukuk ve yasalara aykırı bir şekilde para tahsili yoluna gittiği", "tedavinin gerçekleşmediği anlaşıldığından ödenmiş olan bedel yönünden itirazın haksız olduğuna" ilişkin karar çıktı. Mağdurlar hukuk savaşını kazandı.

GERİ ÖDEME HALA YAPILMADI

Mahkeme paralarının iadesine karar verirken, geri ödeme hala yapılmadı. Güngör Sobacı'nın, 1 Eylül 2016 yılında yayınlanan 672 sayılı KHK ile FETÖ'den ihraç edildiği de ortaya çıktı.