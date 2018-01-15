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Son Dakika Haberi: in en hareketli ı lav püskürtmeye başladı

Son dakika haberi... in en hareketli ı, yeniden aktifleşerek lav püskürtmeye başladı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2018 10:14

Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Albay bölgesinde bulunan Mayon ının lav püskürtmeye başlamasıyla, birkaç hafta içinde yanardağda "tehlikeli bir patlama" olabileceği uyarısı yaptı.

Enstitünün yöneticisi Renato Solidum, yanardağda meydana gelen buhar patlamalarının Cumartesi gününden bu yana sürdüğünü ve patlamalar nedeniyle çevre köylerin külle kaplandığını söyledi.

Solidum ayrıca, yanardağın kraterinde katılaşmış lav bulunma olasılığının olduğunu ve yakın bir zamanda yanardağın patlayabileceğine dikkat çekti.

Ülkenin acil durum mücadele kuruluşunun yetkilileri de, yanardağın Cumartesi günü kül püskürtmeye başlamasından bu yana yaklaşık bin ailenin Mayon'dan güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladılar.

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Son Dakika Haberi: Filipinlerin en hareketli yanardağı lav püskürtmeye başladı
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