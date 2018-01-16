Canan Kaftancıoğlu’nun Selahattin Demirtaş ile eğlenirken fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde iş başkanlığına seçilen Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK ve DHKP-C'nin propagandasını yaptığı "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlediği belirtildi. Canan Kaftancıoğlu hakkında terör örgütü propagandası yapmak, "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DEMİRTAŞ'LA EĞLENİRKEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

HDP çizgisine yakın olmadığını ve HDP ile ilgisi olmadığını belirten CHP'nin çiçeği burnunda il başkanının HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ile eğlenirken göründükleri fotoğrafları ortaya çıktı.

Şimdi merak edilen Canan Kaftancıoğlu'nun bu fotoğraflara nasıl bir yorum getireceği. (Yeni Birlik)

CHP'de Canan Kaftancıoğlu çatlağı!