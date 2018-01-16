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’nun ile eğlenirken fotoğrafları ortaya çıktı

'nin yeni İstanbul il başkanı 'nun, Eş Genel Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ile eğlenirken göründükleri fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 16.1.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 10:35
Canan Kaftancıoğlu’nun Selahattin Demirtaş ile eğlenirken fotoğrafları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul 36. Olağan İl Kongresi'nde iş başkanlığına seçilen Kaftancıoğlu'nun kendisine ait olduğu belirlenen Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma başlatıldı. Kaftancıoğlu'nun yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK ve DHKP-C'nin propagandasını yaptığı "Cumhurbaşkanına hakaret içeren ifadeler kullanıldığı iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, söz konusu paylaşımlar hakkında tespit tutanağı düzenlediği belirtildi. hakkında terör örgütü propagandası yapmak, "Türkiye Cumhuriyeti devletini ve kurumlarını alenen aşağılamak" ile "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

DEMİRTAŞ'LA EĞLENİRKEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

çizgisine yakın olmadığını ve HDP ile ilgisi olmadığını belirten CHP'nin çiçeği burnunda il başkanının HDP Eş Genel Başkanı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Zeynep Altıok ile eğlenirken göründükleri fotoğrafları ortaya çıktı.
Şimdi merak edilen Canan Kaftancıoğlu'nun bu fotoğraflara nasıl bir yorum getireceği. (Yeni Birlik)

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Canan Kaftancıoğlu’nun Selahattin Demirtaş ile eğlenirken fotoğrafları ortaya çıktı
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