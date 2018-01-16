"CHP'de 'lobici-yerli' savaşı"

İŞTE MAHMUT ÖVÜR'ÜN "LOBİCİ-YERLİ SAVAŞI" BAŞLIKLI YAZISINDAN BÖLÜMLER

Belki de asıl ilginç olan bu bölünmede pozisyon alan siyasi aktörlerdi. Kaftancıoğlu'nuKılıçdaroğlu, yardımcıları Özgür Özel, Veli Ağbaba, Seyit Torun, İstanbul'un 12 belediyebaşkanı, 20'ye yakın milletvekili hatta her taşın altından çıkan Erdoğan Toprak destekliyordu.

Canpolat'ı ise sadece Engin Altay, Muharrem İnce, Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Gamze İlgezdi, Eren Erdem, Dursun Çiçek, Tuncay Özkan, görevden alınan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve 21 ilçe başkanı destekledi. Şimdi akıllara takılan soru şu: Acaba bu klasik bir koltuk savaşı mı yoksa yukarıda sözünü ettiğimiz dış güçlerle ilgili "lobicilere" karşı yeni bir siyasi ayrışmanın başlangıcı mı?

Neresinden bakarsanız bakın bu siyasi ayrışmayı şimdilik bir yere oturtmak zor. Ama şu bir gerçek;

CHP çok daha ölçüsüz ve sert bir noktaya savruluyor.

Bu durdurulabilir mi bilinmez ama kaybeden CHP'lilere göre, bundan sonra ne örgüt ne deAleviler kimsenin paryası olmayacak?

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