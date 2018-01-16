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'Milli 'ın ilk toplantı günü belli oldu!

komisyonu ilk toplantısını Çarşamba günü yapacak.

Giriş Tarihi: 15.1.2018 23:52 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 01:54
'Milli İttifak'ın ilk toplantı günü belli oldu!

Komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan oluşuyor

MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluşuyor.

BAHÇELİ İTTİFAK ÖNERMİŞTİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ı" önermişti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.

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'Milli İttifak'ın ilk toplantı günü belli oldu!
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