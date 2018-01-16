Kanal İstanbul’da ilk kazma bu yıl vurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın ilk kez 2011'de kamuoyuna duyurduğu çılgın proje Kanal İstanbul
'da güzergâh netleşti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
, bugüne kadar üzerinde çalışma yapılan 5 güzergahtan Kanal İstanbul için en uygun güzergahın Küçükçekmece
-Sazlıdere-Durusu koridoru olarak belirlendiğini basın toplantısıyla açıkladı. Karadeniz
'den Marmara Denizi
'ne kadar bağlantıyı sağlayacak olan güzergahın yaklaşık 45 km olduğunu anlatan Arslan, bu yıl ihalenin tamamlanarak, ilk kazmanın vurulmasının hedeflendiğini ifade etti.
PROJENİN 4 ANA AMACI
Arslan, İstanbul'un Avrupa yakasında Karadeniz'i Marmara ile bağlayacak projenin 4 ana amacını "Medeniyetlere ve kültürlere başkentlik yapan İstanbul'da Boğaziçi üzerindeki gemi trafik yoğunluğunu azaltmak; İstanbul Boğazı'ndan geçen tehlikeli madde taşıyan gemilerden kaynaklı oluşabilecek riskleri ortadan kaldırmak.
Bölgede yaşayan vatandaşları su yolu güzergâhında uygulanacak kentsel dönüşüm projeleriyle yaşam alanları kurarak çarpık yapılaşmaya son vermek ve İstanbul'da su yolu taşımasından kaynaklı ülkemizin konumunu ve cazibesini artırmak" olarak sıraladı. tsUnami ve deprem ölçümü
Projenin hayata geçirilebilmesi için deprem
ve tsunami
risklerinin de çalışıldığını söyleyen Arslan, deprem risklerinin değerlendirilmesi kapsamında, 72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yinelenme süreleri dikkate alınarak tüm çalışmaların yapıldığını söyledi. Projede tsunamiyle ilgili parametrelerin tespit edildiğini anlatan Arslan, bu kapsamda hazırlanan raporda olumsuz bir etkinin olmayacağının belirlendiğini bildirdi.
RÜZGÂR VE DALGA...
Arslan, proje alanında yaklaşık 25 yıllık rüzgar verileri kullanılarak modelleme çalışmalarının yapıldığına dikkati çekerek, "Proje alanıyla ilgili Karadeniz ve Marmara Denizi girişlerindeki rüzgar ve derin deniz dalgaları incelendi. Kanal içerisinde gemi geçişlerinden oluşacak dalgaların kanal yan yüzeylerine etkisi en olumsuz senaryolara göre değerlendirilmiş; olup, detaylı çalışmalar da devam etmektedir" diye konuştu.
35 KURUM VERİ HAZIRLADI
Arslan, proje çalışmlarında ülkenin önde gelen ITÜ, Boğaziçi, ODTÜ ve Gazi gibi üniversitelerinden aktif olarak görevde olan, alanında uzman öğretim üyeleri ve uluslararası uzmanlardan destek aldıklarını ve birlikte çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.
Arslan, proje için çalışılan 5 güzergahta 35 ilgili kurum ve kuruluşun çalışmalar yaptığını ve veriler hazırladığını anlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 4. güzergah olan Küçükçekmece- Sazlıdere-Durusu koridorunun uygun güzergah olarak belirlendiğini belirtti.
BAKLALI VE DURSUNKÖY UNUTULMADI
Güzergâh çalışmaları yapılırken Terkos
Gölü su havzası ile etkileşimi olmaması ve
Baklalı ve Dursunköy sakinlerinin olumsuz
etkilenmemesinin dikkate alındığını söyleyen
Arslan, "Karadeniz'de çıkacak malzemeden
kaynaklı dolgu yapılmak suretiyle
lojistik merkez olarak kullanabileceğimiz
küresel bazda hizmet edecek proje alanları
ve yine Marmara Denizi'nde dolgu yapılmak
maksadıyla yapılabilecek yapay adalar
da dahil bütün bu projelerin birlikte değerlendirilmesine
devam edilecek" şeklinde
konuştu.
KARMA MODELLİ İHALE SÜRECİ
Kanal İstanbul projesinde karşıdan
karşıya geçişlerde uzun mesafeli, viyadük
gerektiren geçişler olmayacağını söyleyen
Bakan Arslan "
Yap-işlet-devret modeli,
kamu-özel iş birliğinin
diğer alternatifleri dahil
olmak üzere karma bir
modelle ihale süreçlerini
bitirip, bu sene içinde
kazma vurmayı hedefliyoruz"
diye konuştu.
SABAH, 4 YIL ÖNCE DUYURMUŞTU
Duyurmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2010'da 'rüyam' diyerek bahsettiği ve detaylarını ilk kez Nisan 2011'de paylaştığı Kanal İstanbul'un dün açıklanan güzergahını SABAH, 4 yıl önce manşetine taşımıştı.
'MONTRÖ'YLE KARIŞTIRMAYIN'
Bakan Arslan proje nedeniyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soruya "Montrö'nün elbetteki hükümleri var. Boğaz'ın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar belli. Boğaz'ın tabi olduğu rejim farklı, bu su yolunun rejimi farklı. Tabii ki işletme süresi olacak. Montrö'yü ayrı tutmak, bununla karıştırmamak lazım" dedi.
DEMİRYOLU VE KARAYOLU BAĞLANTILARI
3 BATIRMA TÜP GEÇİŞ OLACAK
Bakan Arslan, Marmara tarafındaki 3 geçişi, Marmaray projesinde olduğu gibi, batırma tüp ile Küçükçekmece Gölü'nün altından geçirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, kuzey yönündeki diğer alternatiflerin tamamını köprü geçişi şeklinde yapacaklarını bildirdi. Küçükçekmece Gölü'nün tatlı su kaynağı olarak kullanılmadığını söyleyen Arslan, "Küçükçekmece Gölü'nden girerek Karadeniz'e kadar çıkacak. Bir anlamda gölü, Karadenizle Marmara'ya bağlamış olacağız" dedi.
MARİNA, LOJİSTİK MERKEZ, YAPAY ADA
EN MALİYETLİ PROJE OLACAK
Bakan Arslan, bu kadar büyük bir projede, finansman modelleme de dahil, kanal kesitine bağlı çalışmalar bitmeden söylenebilecek bir tutarın yanıltıcı olabileceğinin altını çizerek, "Ama bir gerçek var ki şu an ülkemizin en büyük projesi yaklaşık 10.5 milyar euroyla Üçüncü Havalimanı, 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar euro kira bedeliyle en büyük proje. Ancak Kanal İstanbul ondan da büyük olacak" diye konuştu.
SON SONDAJ
Cumhuriyet tarihinin en önemli projelerinden Kanal İstanbul Projesi'nin sahadaki son sondaj çalışması Küçükçekmece Sahil Park'ta tamamlandı.
BAŞKANLAR HEYECANLI
GURUR VERİCİ BİR PROJE
Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz:
Proje hem beni hem
de ilçe vatandaşlarını
heyecanlandırdı.
Dünyanın dikkat edeceği, ülkemize
olumlu olarak katkılar sağlayacak
bir proje olacak. Proje ilçemize
katma değer sağlayacak. Özellikle
Küçükçekmece Gölü çevresinde
gelişim olacak. Böyle büyük bir
projenin açıklanması gurur verici.
BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu:
İstanbulu'muza
yapılacak olan en büyük
yatırım projesinin önemli
bir ayağının da ilçemizden
geçecek olması bizi mutlu
etmiştir. Başakşehir Belediyesi olarak
üzerimize düşenleri yerine getireceğiz.
Türkiye'nin gururu olacak
proje, ilçemize, İstanbul'umuza ve
ülkemize tekrar hayırlı olsun. Aslışah SARITAŞ-Derviş UĞURLU/
SABAH