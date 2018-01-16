Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Talimatla ifadesi alınacak!

'nun yargılandığı da flaş gelişme! Talimatla ifadesi alınacak!

Tayyip Erdoğan'ın oğlu 'a "Basın yoluyla alenen hakaret" ettiği iddia edilen CHP Genel Başkanı 'nun yargılandığı da yeni bir gelişme yaşandı. Hakim, ara karar gereği Uzlaşma Bürosu'na  CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve şikayetçi Bilal Erdoğan'a uzlaşmak isteyip istemediklerinin sorulması için müzekkere yazıldığını belirterek, tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini belirtti. Mahkeme de Kılıçdaroğlu'nun talimatla ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 15:36 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 17:27
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Talimatla ifadesi alınacak!

Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Hakim Tülay Özmen Aykuş, önceki duruşma ara kararı gereğince Uzlaşma Bürosu'na müzekkere yazıldığını, müzekkere cevabının döndüğünü ve tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Talimatla ifadesi alınacak!

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Şikayetçi 'ın avukatı Ferah Yıldız şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın iddianamedeki söylemleri meclis çatısı altında değildir. Hava alanında söylenmiştir. Tüm deliller dosyada mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

TALİMATLA İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Sanık Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bilal Erdoğan, CHP Genel Başkanı 'nun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı konuşmada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun Bilal Erdoğan'a "Basın yoluyla alenen hakaret" ettiği belirtildi. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyor.

Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na suça teşvikten davalarımızı açıyoruz
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Talimatla ifadesi alınacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN