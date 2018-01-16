Bakırköy 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tarafları avukatları temsil etti. Hakim Tülay Özmen Aykuş, önceki duruşma ara kararı gereğince Uzlaşma Bürosu'na müzekkere yazıldığını, müzekkere cevabının döndüğünü ve tarafların uzlaşamadıklarına dair rapor düzenlendiğini açıkladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davada flaş gelişme! Talimatla ifadesi alınacak!

"SANIĞIN CEZALANDIRILMASINI TALEP EDERİZ"

Şikayetçi Bilal Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, "Sanığın iddianamedeki söylemleri meclis çatısı altında değildir. Hava alanında söylenmiştir. Tüm deliller dosyada mevcuttur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

TALİMATLA İFADESİNİN ALINMASINA KARAR VERİLDİ

Sanık Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne talimat yazılmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.



OLAYIN GEÇMİŞİ

Bilal Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 Ağustos 2014 tarihinde yaptığı konuşmada kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun Bilal Erdoğan'a "Basın yoluyla alenen hakaret" ettiği belirtildi. İddianamede Kılıçdaroğlu'nun 4 aydan 2 yıl 8 aya kadar hapsi talep ediliyor.