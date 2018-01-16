Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Rus uzmanlardan Afrin ve Türkiye yorumu

Rus uzmanlardan ve yorumu

'nin Suriye'de terör ordusu kurma kararını yorumlayan Rus uzmanlar, terör örgütü PYD/YPG'nin bölgeyi kontrol altına almasına 'nin izin vermeyeceğini belirtti

Giriş Tarihi: 15.1.2018 20:18 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 01:56
Rus uzmanlardan Afrin ve Türkiye yorumu

Russia Today'e (RT) demeç veren Rus askeri uzman Viktor Baranets, 'nin Kürt güçlerin Suriye'nin kuzeyini kontrol altına almasına müsaade etmeyeceğini söyledi.

Baranets, "Burada Türk faktörü de rol oynuyor. 'liler hangi Kürtlerle anlaşma yapmaları gerektiğine karar veremiyor: Erdoğan'a karşı savaşanlarla mı, yoksa Esad'a karşı savaşanlarla mı? Washington, PYD kartını oynamaya çalışıyor ve sınır güvenlik güçleri, Erdoğan'ın sınırı geçip halen egemen devlet hayali kuran Kürtleri düzene koymasını engelleme amacı taşıyor" dedi.

"ABD, FIRAT'IN DOĞUSUNDA KALMAK İSTİYOR"

hükümetine ait Finans Üniversitesi'nin Siyasi Bilimler Departmanı'ndan Doçent Gevorg Mirzayan da ABD'nin Türkiye'nin uyarılarını dikkate almamasını Washington'un koyduğu hedeflere odaklanmasıyla açıkladı.

Suriyeli Kürtlerden, ABD'nin PYD/PKK'yı ordulaştırma çabasına tepki

Mirzayan şu ifadeleri kullandı: "ABD, Fırat Nehri'nin doğusunda PYD'nin kontrol ettiği bölgede kalmaya çalışıyor. Şu anda Demokratik Suriye Güçleri (DSG), ABD'nin güvenebileceği tek güç durumunda. Bu planlar, sadece Suriye'yle ilgili değil. ABD, Suriye'de bir sıçrama tahtası kurarak komşu ülkeler Türkiye, İran ve Irak'ı da etkilemeyi hedefliyor."

Rusya'dan Suriye tepkisi: ABD destekli güçler bölünmeye yol açar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Rus uzmanlardan Afrin ve Türkiye yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN