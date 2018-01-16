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Son Dakika Haberi: AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu
Son Dakika Haberi:
AK Parti
-
MHP
ittifak
komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu
Son dakika haberi..
AK Parti
-
MHP
ittifak
komisyonu, perşembe günü saat 15.30'da toplanacak.
Giriş Tarihi: 16.1.2018
17:36
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Son Dakika Haberi: AK Parti-MHP ittifak komisyonunun ne zaman toplanacağı belli oldu
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