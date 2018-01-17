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ABD: Afrin’deki unsurlarla bir işimiz yok

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
ABD: Afrin’deki unsurlarla bir işimiz yok

ABD (Pentagon), Afrin'deki terör örgütü PYD/ unsurlarını desteklemediklerini savundu. Pentagon sözcülerinden Binbaşı Adrian R. Galloway, "Onları mücadele operasyonlarımızın parçası olarak kabul etmiyoruz. Onlarla hiçbir işimiz yok" dedi. Pentagon sözcülerinden Eric Pahon da "Şu anda eğitilen (Sınır) Güvenlik Gücü ile ilgili Türkiye'nin kaygılarını anlıyoruz" ifadesini kullandı. ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon ise "Afrin operasyon alanımız değil" dedi. Bu arada BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin "sınır güvenliği gücü" kurma planı için "Suriye halkı sorunlarını kendi çözebilse daha iyi olurdu" dedi.

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ABD: Afrin’deki unsurlarla bir işimiz yok
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