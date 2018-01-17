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“Afrin’e müdahale gerekli çünkü…”

bugünkü yazısında bundan tam 5 yıl önce YPG tarafından işgal edilen Afrin’e ’nin müdahalesinin neden gerekli olduğunu gerekçeleri ile sıraladı ve ekledi: “Bu adım bir yayılma stratejisi yahut idealist bir dış politika adımı değil. Türkiye'nin ulusal çıkarları için atılması gereken son derece realist bir adım...”

Giriş Tarihi: 17.1.2018 09:46 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 10:01
“Afrin’e müdahale gerekli çünkü…”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD uzun süre 'den 'nın Suriye'deki yayılmasına göz yummasını istedi.
Sık sık "nasıl Kuzey Irak Kürtleriyle aran iyiyse, Kuzey Suriye Kürtleriyle de aranı düzelt" diye telkinde bulundu.
Kuzey Irak'taki bölücülük projesine Türkiye'nin müdahalesi sonrasında ABD bu söylemden medet ummayı da bir kenara bıraktı. Doğrudan sahada agresif adımlar atmaya başladı.



Türkiye, bugünlerde ABD destekli terör koridoru projesine ikinci bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Nitekim birkaç gündür Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki YPG mevzilerine top atışları gerçekleştiriyor. Müdahalenin top atışlarıyla sınırlı olmayacağı stratejistlerin ortak kanaati.
Hiç kuşkusuz Türkiye'nin İdlib konuşlanması Afrin'i çevrelemesi noktasında önemli bir imkân oluşturdu. Bununla birlikte bir yandan rejim güçlerinin güneyden Halep'e ve İdlib'e doğru ilerlemeye başlaması İdlib konuşlanmasını tahkim etmeyi gerektiriyor.
Ondan daha da önemlisi ABD'nin YPG'yi ordulaştırma çabası Türkiye'nin Afrin'e yönelmesini ve PKK'ya müdahalesini bir zorunluluk haline getirmiş durumda.
Unutmayalım ki terörü kaynağında kurutma stratejisi Türkiye'nin yeni dönem terörle mücadele konseptinin en önemli parçası.

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