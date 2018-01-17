“Afrin’e müdahale gerekli çünkü…”

FAHRETTİN ALTUN'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

ABD uzun süre Türkiye'den PKK'nın Suriye'deki yayılmasına göz yummasını istedi.

Sık sık "nasıl Kuzey Irak Kürtleriyle aran iyiyse, Kuzey Suriye Kürtleriyle de aranı düzelt" diye telkinde bulundu.

Kuzey Irak'taki bölücülük projesine Türkiye'nin müdahalesi sonrasında ABD bu söylemden medet ummayı da bir kenara bıraktı. Doğrudan sahada agresif adımlar atmaya başladı.







Türkiye, bugünlerde ABD destekli terör koridoru projesine ikinci bir darbe vurmaya hazırlanıyor. Nitekim birkaç gündür Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin'deki YPG mevzilerine top atışları gerçekleştiriyor. Müdahalenin top atışlarıyla sınırlı olmayacağı stratejistlerin ortak kanaati.

Hiç kuşkusuz Türkiye'nin İdlib konuşlanması Afrin'i çevrelemesi noktasında önemli bir imkân oluşturdu. Bununla birlikte bir yandan rejim güçlerinin güneyden Halep'e ve İdlib'e doğru ilerlemeye başlaması İdlib konuşlanmasını tahkim etmeyi gerektiriyor.

Ondan daha da önemlisi ABD'nin YPG'yi ordulaştırma çabası Türkiye'nin Afrin'e yönelmesini ve PKK'ya müdahalesini bir zorunluluk haline getirmiş durumda.

Unutmayalım ki terörü kaynağında kurutma stratejisi Türkiye'nin yeni dönem terörle mücadele konseptinin en önemli parçası.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYIN



