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sempatizanı katibi bilgisayarı ele verdi!

Bakırköy Adliyesi’ndeki bir mahkemede katip olarak çalışan Ayşegül A.’nın bilgisayarında terör örgütü lideri ’ın videosu ve fotoğrafları ele geçirildi. Öcalan fotoğrafı önünde poz da veren Katip hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten de ihraç edilen katip ’nde yargılanacak.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 08:53 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 11:03
PKK sempatizanı katibi bilgisayarı ele verdi!

Ayşegül A., Bakırköy 'nde zabıt katibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir katip görevlendirildi. Bu katip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan katip, bilgisayarın D sürücüsünde terör örgütü elebaşı 'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.



BİLGİSAYARINDAN ÖCALAN ÇIKTI

Olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise erkek bir şahsın terör örgütünün Suriye uzantısı olan terör örgütüne ait bir bez parçası ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.

FOTOĞRAFI KABUL ETTİ

Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkek şahsın ise kayını olduğunu belirtti. Şüpheli katip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'Terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.

İHRAÇ EDİLDİ

Katip Ayşegül A. ve kayını Turan Etem A. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen katip, 'nde hakim karşısına çıkacak.

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PKK sempatizanı katibi bilgisayarı ele verdi!
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