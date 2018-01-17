Skandal il başkanının özür açıklamasına AK Parti’den ilk tepki!

AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ BÜLENT TURAN'IN SABAH.COM.TR'YE YAPTIĞI AÇIKLAMADAN BAŞLIKLAR

TÜM MİLLETİMİZDEN ÖZÜR DİLEMELİ!

Canan Kaftancıoğlu'nun bugün Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür dilemesi yetmez. CHP'nin yeni İl Başkanının tüm Türkiye'den, tüm milletimizden özür dilemesi gerekiyor. Yaşadığımız kanlı darbe girişimi sonrası attığı tweetler milletimize, devletimize hakaret anlamı taşıyor. Bu tweetler, İl Başkanının nasıl bir dünya görüşüne sahip olduğunu ortaya koyuyor.

TERÖR ÖRGÜTLERİNİ SAVUNAN BİR İL BAŞKANI

DHKP-C gibi terör örgütlerini savunan, HDP'ye, TKP'ye yakınlık duyan, sözde Ermeni soykırımı konusunda Türkiye karşıtı tezleri savunan bir profil çıkıyor karşımıza.

Canan Kaftancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür diledi

AK PARTİLİ OLSAYDI CHP TOPTAN SALDIRIYA GEÇERDİ

Bu skandal paylaşımları yapan bir AK Parti yetkilisi değil, sıradan bir üyesi bile olsaydı CHP toptan saldırıya geçer, her köşe başında eylemler düzenlerdi. Böylesine samimiyetsiz, ikiyüzlü bir siyasi ahlâka sahipler.

CHP SKANDALIN ÜSTÜNÜ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR

Milletimizin CHP'den beklediği, bu skandalın üstünü örtmesi değil, bunun hesabını vermesidir. Kaftancıoğlu'nun tutumu karşısında CHP yönetiminin doğru düzgün bir ses çıkarmaması, suskun kalması ibret vericidir. Mustafa Kemal'in partisinin bu hâle gelmiş olması CHP tarihi için utanç vericidir.