Son dakika!.. Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı'na adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, Taksim'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Son dakika... Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı!

Eski İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP'nin 36. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, Taksim Point Otel'de düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin 3-4 Şubat'taki Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Çok önemli bir kavşakta bu açıklamayı yaptığını ifade eden Kocasakal, "Bu açıklamayı Mustafa Kemal'in bir askeri olarak yapıyorum. Birileri Mustafa Kemal'in, Atatürk'ün askeri olmayı anlamıyor veya anlamak istemiyor. Atatürk'ün askeri olmak bir simge, bir metafordur. Bu, onun yolunda yürümek, emir ve talimatları ondan almak anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Ümit Kocasakal CHP Genel Başkanlığı'na aday oldu

Atatürk'ün askeri olmanın emperyalizme karşı olmak anlamına geldiğini dile getiren Kocasakal, şunları kaydetti:

"Askerlik üniformasız, gönüllü bir askerliktir ve ömür boyudur. Bu nedenle Atatürk'ün askeri olmak şereftir. Ne yazık ki şu anda partimiz bu görevini yapamayacak hale getirilmiştir. Partinin kimyasıyla, ideolojisiyle uyuşmayan birtakım kişilerin partinin tüzel kişiliğine zarar verdiği görülmektedir. Atatürk'e kefere diyen, Mustafa Kemal'in askeri olmaktan rahatsız olanlar, üniter yapıyla sorunu olanlar, HDP güzellemesi yapanlar Atatürk'ün partisinde siyaset yapamaz. Bu partide Atatürk'ün resimleri indirilemez, bu bir marifet gibi gösterilemez. Sen Atatürk'ün kurduğu partide olacaksın, onun resimleri sende alerjik reaksiyon yapacak. Bu partide aynı zamanda Said Nursi ve Seyit Rıza güzellemesi de yapılamaz. Buna göz yumulamaz. Kimse Atatürkçü, Cumhuriyetçi olmak, bu değerlere sahip olmak zorunda değildir. Bu kişilerin ifadelerini de serbestçe savunup siyaset yapma hakkı vardır ama bunu Atatürk'ün partisinde yapamazlar. Bir sürü böyle parti var veya yeni bir parti kurulabilir."