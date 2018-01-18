CASA faciası

Eskişehir'den kalkış yapan CASA tipi askeri uçak, taktik eğitim uçuşu yaparken Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında dağlık bölgede düştü. Kaza sırasında uçakta bulunan 2 pilot ile bir teknik personel şehit oldu. Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan dün saat 11.03'te taktik alçak uçuş eğitimi için kalkış yapan CN 235 tipi CASA personel taşıma uçağı, Isparta'nın Yalvaç ilçesi Kırkbaş köyü yakınlarında saat 12.50'de radardan kayboldu. Bunun üzerine bölgeye MAK timleri sevk edildi. Ekipler saat 14.30'da uçağın enkazına ulaştı.

ALÇAK UÇUŞ YAPIYORDU

Uçakta bulunan pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ile teknik personel olarak görev yapan Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın olay yerinde şehit olduğu belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemede uçağın alçak uçuş yaparken dağlık yamaca çarparak kırıma uğradığı öğrenildi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın, düşen askeri uçaktaki 2'si pilot, 1'i uçuş teknisyeni 3 askeri personelin şehit olduğunu belirterek, "Kara Kuvvetleri'nden bir helikopter olaydan kısa süre sonra enkaza ulaştı. Bölgede yoğun sis ve yağış var. Karadan enkaz bölgesine yol yok. İş makineleri yol açmak için çalışıyor" bilgisini verdi. Uçakta şehit olan üç askerin cenazeleri helikopterle enkaz bölgesinden alınarak Yalvaç Devlet Hastanesi'ne getirildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Türk bayrağına sarılı naaşlar, askeri helikopterle Konya'ya gönderildi. Yalvaçlılar şehitleri gözyaşları içinde uğurladı. Şehit düşen pilotlar Ali Şahin Odabaşı ile Ümit Karamustafa'nın Ordulu olduğu, Astsubay Başçavuş Ömer Kadir Arlı'nın ise Kütahyalı olduğu öğrenildi. TSK'dan kazaya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "17 Ocak 2018'de 11.03'te konuşlu bulunduğu Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan planlı uçuş eğitimi maksadıyla içinde iki pilot ve bir teknisyen ile kalkış yapan bir CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı ile saat 12.50 civarında radar irtibatı kesilmiş ve derhal arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır. Saat 14.30 sıralarında Eğirdir Gölü kuzeyinde uçağımızın enkazına ve üç kahraman personelimizin naaşlarına ulaşılmıştır."

DÖRDÜNCÜ CASA KAZASI

Türkiye'de yaklaşık 25 yıldır kullanılan CASA CN-235 tipi askeri uçak kazası şimdiye kadar 3 kez yaşandı. İlk kaza 19 Ocak 2001'de Kayseri'de yaşandı. Kayseri Erkilet 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan havalanan CASA tipi nakliye uçağı, kalkıştan kısa süre sonra Sarımsaklı köyü yakınlarında düştü, 3 asker şehit oldu. İkinci kaza 16 Mayıs 2001'de meydana geldi. Diyarbakır'dan havalanan 'Bordo bereliler'i taşıyan CASA CN235 tipi askeri nakliye uçağı, kalkıştan 25 dakika sonra Malatya'da düştü, 34 asker şehit oldu. 18 Mayıs 2001'de ise Ankara'da test uçuşu için kalkış sırasında düştü, 4 pilot yaşamını yitirdi. Bunun üzerine CN-235 uçaklarının uçuşları geçici olarak durduruldu.

CASA'LARIN SİCİLİ KABARIK

İspanyol CASA ile Endonezyalı IPTN tarafından tasarlanan uçak, halen Airbus portföyünde yer alıyor. Çift turboprop motorlu nakliye uçağı, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine 1991'de girmeye başladı. Uçaklar halen Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik komutanlıklarında da görev yapıyor. Toplam 59 adet uçak nakliyeden VIP taşımaya, deniz karakoldan elektronik karıştırmaya kadar farklı görevlerde kullanılıyor.

CN-235'in teknik özellikleri

Mürettebat: 3 (2 pilot, 1 yükleme uzmanı/teknisyen)

Kapasite: 44 yolcu

Yükleme sınırı: 5,950 kg

Uzunluk: 21.40 m

Kanat açıklığı: 25.81 m

Yükseklik: 8.18 m

Kanat alanı: 59.10 metre kare

Boş ağırlık: 9,800 kg

Maksimum kalkış ağırlığı: 16,500 kg

Motor tipi: 2 adet General Electric CT7- 9C3 turboprop

Motor gücü: 1,750 shp

Seyir hızı: 454 km/ saat

Menzil: 5,055 km

Servis tavanı: 7,620m