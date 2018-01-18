‘İlişkiler geri dönülemez bir sürece girer’

Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu
, Kanada
'nın Vancouver kentinde Kuzey Kore
konulu Dışişleri Bakanları Zirvesi'nde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya geldi. Görüşmesi hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, ABD'nin terör örgütü YPG'ye desteğinin iki ülke ilişkilerine zarar verdiğini aktardığını belirterek, "Bunun çok vahim bir durum olduğunu ve ilişkilerimizin geri dönülmez bir sürece girebileceğini açık bir şekilde söyledim" diye konuştu. Çavuşoğlu, "Afrin'de bulunan YPG/PKK teröristlerinin saldırılarına karşılık vereceğimizi ve karşımıza kimsenin çıkmaması gerektiğini söyledik. Tedbirler Afrin'le sınırlı olamaz, Münbiç ve Fırat'ın doğusu da var" dedi. "TÜRKİYE'Yİ ANLIYORUZ"
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Stanford Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada ABD'nin Suriye stratejisi konusunda önemli ipuçları verdi. Türkiye'nin Suriye'deki endişelerini ciddiye aldıklarını belirten Tillerson, "Suriye'nin geleceğini kurmak ta Türkiye'ye ihtiyacımız var. Suriye'de DEAŞ bitene kadar askeri varlığımızı sürdürüeceğiz" ifadesini kullandı.