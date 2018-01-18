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"Kullanmadım" dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış

'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski kamu işçisi, 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 13:11
Kullanmadım dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mahmut Bike ile avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen sanığın, programa bir yılda yaklaşık 2 bin kez erişim sağladığının tespit edildiğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Son sözü sorulan Mahmut Bike, ByLock kullanmadığı ve suç işlemediğini iddia ederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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"Kullanmadım" dediği ByLock'a 2 bin kez erişim sağlamış
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