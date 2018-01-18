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'da kritik Afrin mesajı

() toplantısı sona erdi. Yapılan yazılı açıklamada, Afrin operasyonuyla ilgili 'derhal' ifadesi dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 17.1.2018 22:33 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 01:56
MGK'da kritik Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı, 4 saat 20 dakika sürdü.

AFRİN MESAJI

'nin, sınırlarının hemen yanı başında bir terör koridoru oluşturulmasına ve bir terörist ordusu kurulmasına izin vermeyeceği, bu konuda gereken her türlü tedbirin alınacağı belirtilmiştir.

Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklamalar

"GEREKEN ADIMLAR DERHAL ATILACAK"

Sınır emniyetimizi tahkim etmenin yanı sıra vatandaşlarımız ile bölge halkının can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla ilk aşamada 'nin batısından ülkemize yöneltilen tehditlerin bertaraf edilmesi için gereken adımların derhal ve kararlılıkla atılacağı vurgulanmıştır.

"PYD TERÖR ÖRGÜTÜNE VERİLEN SİLAHLAR GECİKMEKSİZİN TOPLANMALI"

Terör örgütlerinin ülkemize yönelik açık tehdidi söz konusu iken çatısı altında ve ikili ilişkilerimizde müttefikimiz olan bir devletin, güvenliğimizi dikkate almadan teröristleri ortak ilan edip silahlandırması üzüntüyle karşılanmıştır. Suriye'de ile fiili mücadelenin büyük ölçüde tamamlanmış olması sebebiyle /-YPG terör örgütüne verilen silah, araç ve gereçlerin gecikmesizin toplanması gerektiği kuvvetle vurgulanmıştır.

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MGK'da kritik Afrin mesajı
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