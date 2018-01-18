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Skandal olayda flaş gelişme! 2 şüpheli ifadeye çağarıldı

Küçükçekmece’de bulunan Kanuni ve Araştırma Hastanesi’ndeki 115 küçük yaştaki hamile kişinin savcılığa bildirilmemesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili ‘Suçu bildirmemek’ ve ‘Çocuklara cinsel saldırı’ suçları kapsamında 2 ayrı soruşturma yürütüldüğü öğrenildi. 2 şüpheli savcılıkça ifadeye çağrıldı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 14:09

İstanbul Kanuni ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran küçük yaştaki hamile 115 kişinin durumunun savcılığa bildirilmemesi olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2 AYRI SORUŞTURMA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili 2 ayrı soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Soruşturmalardan birinin 'Suçu bildirmemek' kapsamında olduğu, diğerinin 'Çocuklara cinsel saldırı' suçu iddiasıyla yürütüldüğü kaydedildi.

Olayla ilgili 1'i memur, 1'i Aile ve Çocuk, 1'i Cumhuriyet Başsavcıl Vekili olmak üzere 3 savcının görevlendirildiği öğrenildi.

Savcılıkça olayda şüpheli oldukları değerlendirilen Dr. A. A. ve N.D. ifadeye çağrıldı.

BAKAN AHMET DEMİRCAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, hastanede hamile çocuk skandalına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Hata ve ihmal kimseyse ortaya çıkarılacak" dedi.

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Skandal olayda flaş gelişme! 2 şüpheli ifadeye çağarıldı
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