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Son Dakika Haberi: tutuklandı!

Son dakika haberi... Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan , "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 17:36 Güncelleme Tarihi: 18.1.2018 17:40
Son Dakika Haberi: Tavus Bin Keysan Gülen tutuklandı!

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı 'in yeğeni , "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ KURMA VE YÖNETME" SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Yenikent Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Gülen, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Tavus Bin Keysan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince, 6 Ocak'ta Ümraniye'de saklandığı evde yakalanmıştı.

Son dakika: FETÖ elebaşı Gülen'in firari yeğeni Keysan Gülen yakalandı

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Son Dakika Haberi: Tavus Bin Keysan Gülen tutuklandı!
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