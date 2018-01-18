Son dakika: Huzur'la 5 bin suçlu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 2 Eylül 2015 tarihinde atanan Dr. Mustafa Çalışkan'ın 29 Eylül 2015'de başlattığı Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamaları suçluların, işledikleri suçlardan ötürü aranan firari kaçakların ve suç çetelerinin korkulu rüyası oldu. Mustafa Çalışkan'ın görevine başladıktan sonra uygulamaya geçirdiği operasyonlarda başarı oranlarının yüksek rakamlara ulaşması ve uygulamalara vatandaşların da olumlu tepkiler vermesi üzerine proje Türkiye geneline yayıldı. İstanbul'da yapılan Yeditepe Huzur Asayiş Uygulamaları ile 2015'e göre geçtiğimiz yıl suç oranlarında yüzde 40'lık oranda azalma sağlandı.

TÜM TÜRKİYE'DE KAPSAMLI UYGULAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, 26 aylık süre içerisinde 35 ayrı Yeditepe Huzur Asayiş Uygulaması, 8 ayrı Türkiye Geneli Huzur Uygulaması, 13 ayrı Kurt Kapanı uygulaması, 4 ayrı Ticari Taksi ve Minibüsler uygulaması ve 3 kez de Güvenli Eğitim uygulaması yaptı. Polisler sokaklarda suçlu avına çıktı.

DENİZDE KARADA SUÇLU AVI

İstanbul'un 130 ayrı noktasında yapılan helikopter destekli 63 uygulamada 1 milyon 167 bin 946 şüpheli Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünden geçirildi. Uygulamaların olduğu akşamlarda saat 20.00'den itibaren sokaklarda olan İstanbul Polisi; iş yerleri, trafikteki araçlar ve sahil kesimlerindeki mekanlar ile tekneleri de kontrolden geçirdi. Cinayet, terör, yağma, tecavüz, gasp, soygun, kaçakçılık ve uyuşturucu başta olmak üzere geçmişte işledikleri farklı suçlardan dolayı tutuksuz yargılanırken hapis cezaları kesinleşen ve polisler tarafından aranan 4 bin 412 firari suçlu yakalanarak cezaevine yerleştirildi.

BİN 10 KİŞİ SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Operasyonlarda yapılan aramalarda 167 kuru sıkı tabanca, 509 silah, 18 kilogram uyuşturucu madde, 8 bin adet uyuşturucu hap ve 20 bini aşkın paket kaçak sigara da bulundu. 63 farklı uygulamada bin 10 kişi suç unsuru ile suçüstü yakalandı.

312 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Yapılan uygulamalarda 9 milyon 566 bin 832 liralık trafik cezası kesilirken, 312 bin 692 araç sorgulandı ve 4 bin 957 araçta trafikten men edildi. Ayrıca 23 bin 517 işyeri denetlendi ve bin 690'ına cezai işlem uygulandı.

HUZUR VEREN PROJE

İstanbul genelinde olumlu yanıt veren ve başarılı sonuçlara ulaşan uygulamalar Aralık 2016'da Türkiye geneline yayıldı ve Emniyet Teşkilatı'nda görev yapan polisler 8 defa 81 ilde eş zamanlı sokaklara inerek suç ve suçlulara karşı mesai yaptı. Vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandığı ifade edilen asayiş uygulamalarının İstanbul ve tüm Türkiye genelinde artarak süreceği ve çeteler ile diğer suç unsurlarına karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.