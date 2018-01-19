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'dan flaş açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Rainer Breul, sınırlarının korunmasının için meşru ve çok önemli olduğunu söyledi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018 16:42 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 16:45
Almanya'dan flaş Afrin açıklaması

Breul, başkent Berlin'deki basın toplantısında, Alman hükümetinin, 'nin operasyonuna hazırlanmasıyla ilgili soru üzerine, gelişmeleri izlediklerini belirterek, "'nin kuzeyindeki durumu elbette yakından izliyoruz ve Türkiye'nin son açıklamalarını da dikkate aldık. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi siyasi ve askeri açıdan itidalli davranmasını bekliyor ve ümit ediyoruz.

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"TÜRKİYE'NİN MEŞRU MENFAATLERİ SÖKONUSU"

Ancak aynı zamanda Türkiye'nin, Suriye sınırı boyunca meşru menfaatleri olduğu da ortadadır. Bunlar Türkiye için çok büyük öneme sahiptir. Bunlar da bu bağlamda dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

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Almanya'dan flaş Afrin açıklaması
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