Onbinler uğurladı

Eskişehir
'den havalandıktan bir süre sonra Isparta
Yalvaç'ta dağlık alana düşen CASA tipi askeri uçak
ta şehit olan 3 subay toprağa verildi. Şehitler için ilk tören Eskeşehir'de yapıldı. Cenazeler buradan toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı. ORDU İKİ ŞEHİDİ UĞURLADI
Kazada şehit düşen Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa
ve Pilot yüzbaşı Ali Şahin
Odabaşı için Ordu
'da toprağa verildi. Odabaşı için Altınordu Ulu Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze törenine Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Şehidin annesi İnci ile babası Mehmet Şefik Odabaşı güçlükle ayakta durabildi. Şehidin eşi Özlem Odabaşı da kucağında küçük oğlu Rüzgar ile törene katıldı. Şehit, Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi. HERKESİ AĞLATTILAR
Şehit Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa cenazesinde ise Şehidin kızları Öykü (11) ve Masal'ın (8) gözyaşları herkesi ağlattı. Şehidin eşi Meryem, babası Sebahattin, annesi Nezaket Karamustafa taziyeleri kabul etti. Şehidin eşi Meryem Karamustafa, "Eşim şehit olduğu için mutludur, herkes hakkını helal etsin" diyerek ağıtlar yaktı. Teknik personel olarak görev yapan astsubay Ömer Kadir Arlı (39) ise Eskişehir'de toprağa verildi. Şehidin eşi Berna Arlı, 8 yaşındaki kızı Duru'ya sarılıp gözyaşı döktü. Duru, babasının tabutunu öpüp gözyaşı döktü. Şehit Hava Şehitliği Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU
OLAY önceki gün meydana gelmişti. CASA tipi askeri uçak, taktik eğitim uçuşu yaparken Isparta'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında dağlık bölgede düşmüş, kazada 2 pilot ile bir teknik personel şehit olmuştu. İlk belirlemelere göre uçağın alçak uçuş yaparken dağlık yamaca çarparak kırıma uğradığı öğrenildi. Bölgede kaza sırasında yoğun sisin de etkili olduğu bildirildi.