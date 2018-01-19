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'dan ABD'ye " anlaşma" eleştirisi

Dışişleri Bakanı Sergey , ABD'nin anlaşmasına yönelik tutumunu eleştirerek, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz." dedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.1.2018 23:09 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 01:43
Rusya'dan ABD'ye nükleer anlaşma eleştirisi

, Güvenlik Konseyi'nde kitle imha silahlarının önlenmesinin görüşüldüğü toplantıda bir konuşma yaptı.

Nükleer silahsız dünya, maalesef imkansız

"ULUSLARARASI DİPLOMASİNİN BAŞARISINI TERK EDEMEYİZ"

ile varılan anlaşmanın ABD yüzünden başarısız olmasının 'ye de olumsuz mesaj göndereceğini ve bütün uluslararası anlaşmaları etkileyeceği uyarısında bulunan Lavrov, "Bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uluslararası diplomasinin başarısını terk edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kim Jong Un: Nükleer silahları ateşleme düğmesi masamda

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta İran'a nükleer anlaşma kapsamında sağlanan yaptırım muafiyetini "son kez" uzattığını açıklamıştı.

Trump İran ile nükleer anlaşmayı uzattı

ABD'nin İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceği, İran'a sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını bildirilmişti.

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Rusya'dan ABD'ye "nükleer anlaşma" eleştirisi
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