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Son Dakika Haberi: Afrin sınırından son görüntüler geldi! , namluları oraya çevirdi

Son dakika haberi... Afrin sınırında son görüntüler geldi. Ajansların geçtiği karelerde Özgür Suriye Ordusu askerlerinin namlularını terör örgütü hedeflerine çevirdiği görülüyor. İşte bölgeden geçen o sıcak görüntüler...

Giriş Tarihi: 19.1.2018 16:20 Güncelleme Tarihi: 19.1.2018 16:26
Son Dakika Haberi: Afrin sınırından son görüntüler geldi! ÖSO, namluları oraya çevirdi

Özgür Suriye Ordusu güçleri olası öncesi Azez'de konvoy düzenledi. Çoğunluğunun üzerinde uçaksavar monte edilmiş olan kamyonetlerin bulunduğu onlarca araçla konvoya katılan eli silahlı yüzlerce mensubu, Azez'de konvoy halinde tur attı. Azez'de konvoya katılan araçlarda birçok kişinin elinde Türkiye bayrağı ile ÖSO ve bileşenleri oluşturan grupları temsil eden flamaları taşıdığı görüldü. Sokaklardan geçen ÖSO mensuplarını Azez sakinleri de tekbir getirerek ve alkışlayarak destekledi. İlçe merkezinde son bulan konvoyun ardından ÖSO mensupları toplu halde tekbir getirdi ve operasyonun başlaması durumunda Türkiye ile birlikte hareket edeceklerini ifade etti.

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Son Dakika Haberi: Afrin sınırından son görüntüler geldi! ÖSO, namluları oraya çevirdi
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