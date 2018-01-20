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'in oğlu hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral 'in oğlu  hayatını kaybetti.

Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral 'in oğlu hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü öğrenilen Burak Örnek bu sabah 'da vefat etti.

Yaklaşık bir ay önce ikizleri doğan Burak Örnek, yönetmen kardeşi gibi Türk sinemasının da yakından tanıdığı bir isimdi. Örnek, 2003 yılında vizyona giren Hititler ile 2005 yılında vizyona giren ve Destanı'nı anlatan Gelibolu filmlerinin yapımcılığını üstlenmişti.

Örnek'in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Levent Camii'nden kaldırılacak.

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Özden Örnek'in oğlu hayatını kaybetti
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