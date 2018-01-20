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Son Dakika Haberi: 'nin Kızılcahamam kampı başladı

Son dakika haberi... Genel Başkan Bahçeli, MYK, MDK ve TBMM Grubu ortak toplantısı öncesinde ziyaret ettiği 'na karanfil bıraktı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.1.2018 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.1.2018 13:35
Son Dakika Haberi: MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

'nin iki gün sürecek kampı için Kızılcahamam ilçesine gelen Genel Başkan , 'nı ziyaret etti.

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grubu ortak toplantılarının yapılacağı kampta, öncelikle Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

Kampta, toplantılar çerçevesinde, "Meclis'te MHP'nin faaliyetleri, ekonomik gelişmeler, dış politika ile Suriye, Irak meselesi ve terör" konularında sunumlar yapılacak.

Kızılcahamam Patalya Otel'de bugün başlayan kamp, yarın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ile sona erecek.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET

Toplantılara katılmak üzere ilçeye gelen Genel Başkan Bahçeli, otele gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Bahçeli ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen ve çay içen Bahçeli'ye, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından Türk bayraklı tablo ve oltu taşından yapılmış tesbih hediye edildi.

Bahçeli, daha sonra toplantıların yapılacağı otele geçti. Kampın ilk günündeki toplantılar basına kapalı gerçekleşecek.

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Son Dakika Haberi: MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı
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