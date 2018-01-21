90 bin camide Mehmetçik'e 'zafer duası'

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için ülke genelindeki 90 bin camide kılınan sabah namazında Mehmetçik'e dua edildi.

Ankara'daki Hacı Bayram Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla Mehmetçik'e dua edildi.

Tüm camilerde Fetih suresi okundu, dualar edildi

Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasının ardından ülke genelindeki din görevlilerine bir mesaj göndererek, tüm camilerde yatsı ve sabah namazlarında Fetih Suresi'nin okunması ve dualar edilmesi talimatını vermişti.

Erbaş, bu kapsamda Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı öncesinde Fetih Suresi'ni okudu.

Daha sonra vaaz kürsüsüne çıkan Erbaş, cemaatle dua etti.

Erbaş, duasında şu ifadeleri kullandı:

"Allahım vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin ve yiğit askerlerimizin dün itibarıyla başlattığı harekatı hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle. Her türlü fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ile basiret ihsan eyle. Birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim ve baki eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan, tefrikaya düşmekten bizleri muhafaza eyle."

Erbaş, duanın ardından sabah namazını kıldırdı.

İSTANBUL'DA "ZAFER DUASI"

Sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için İstanbul'daki camilerde sabah namazında Fetih Suresi okundu. Cemaat, okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından cami imamlarının rehberliğinde ellerini semaya açarak dua etti.

Zeytinburnu'ndaki Seyyid Nizam Camisi'nde sabah namazında saf tutan ve Türk askerine dua eden vatandaşlar, harekatın sadece terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için değil, aynı zamanda bölge halkını bu örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığını ifade etti.

TRAKYA'DAKİ CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

"Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Selimiye Camisi başta olmak üzere Trakya'daki camilerde sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm, duanın ardından yaptığı konuşmada, Fetih Suresinin faziletlerini anlatarak "Allah'ım ordumuzu muzaffer eyle, zalimlere fırsat verme." dedi.

Daha sonra cemaat, Afrin'deki operasyonun başarı ile sonuçlanması için Üzüm ile ellerini semaya açarak dualar etti.

Eski Cami ve Üç Şerefeli Camisi'nde de imamlar namaz sonrası Fetih Suresi okudu.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da sabah namazında camilerde Fetih Suresi okundu, Zeytin Dalı Harekatına katılan askerlere dua edildi.

SOMUNCU BABA KÜLLİYESİ'NDE MEHMETÇİK'E 'ZAFER DUASI'

Anadolu'nun en önemli inanç merkezleri arasında bulunan Malatya'nın Darende ilçesi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de bir araya gelen gençler ve vatandaşlar, operasyonların başarılı geçmesi için dua etti.

Külliyede, sabah namazı sonrasında cami imam hatiplerinden Hafız Mustafa Baş Fetih Suresi'ni okudu, Hulusi Efendi Erkek Kur'an Kursu Müdürü Aydın Duman da dua etti.

Dua sonrasında bazı vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okumaya devam etti.

SİVAS

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Sivas'ta sabah namazı sonrası Ulu Cami başta olmak üzere tüm camilerde Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

Ulu Cami'deki programa Vali Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Selim Dursun, Habib Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

DENİZLİ

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndaki Yeni Cami'de sabah namazı öncesi ve sonrası Fetih Suresi okundu. Namaza katılan ve camiyi dolduran vatandaşlar, namazdan sonra Denizli Müftüsü Mehmet Aşık'ın ettiği duaya ellerini semaya açarak katıldı.

BURSA

Bursa'daki camilerde, sabah namazının ardından Fetih Suresi okundu, operasyonların başarılı geçmesi için dua edildi.

Sabah namazı için Ulu Cami'ye gelen binlerce vatandaş, harekatın zaferle sonuçlanması için edilen dualara iştirak etti. İl Müftüsü İzani Turan, okunan surenin ardından kısa bir vaaz verdi ve operasyonların başarılı geçmesi için dua etti.

Ulu Cami'deki duaya, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri ve eski bakanlardan iş adamı Cavit Çağlar da katıldı.

ESKİŞEHİR

Eskişehir'deki 784 camide Fetih Suresi okundu, dualar edildi.

KÜTAHYA

Kütahya'da başta Ulu Cami olmak üzere tüm camilerde sabah namazı sonrası harekatın zaferi için Fetih Suresi okunup dualar edildi.

Ulu Cami'de toplanan cemaat, okunan Fetih Suresi'nin ardından ellerini açıp dua etti.

YALOVA

Yalova'da da tüm camilerde harekata katılan Türk askerine dualar edildi.

Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki Süleymaniye Cami'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okundu.

Sabah namazını kılmak için camiye gelen vatandaşlar, surenin ardından ellerini açarak, dua etti.

Balıkesir, Çanakkale ve Bilecik'teki camilerde de dualar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde dün akşam yayımlanan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın mesajının da yer aldığı açıklamada, Türkiye genelindeki 90 bin camide söz konusu sınır ötesi harekatın zaferle sonuçlanması için yatsı ve sabah namazlarında dua edileceği belirtilmişti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın din görevlilerine gönderdiği mesajda, vatanı ve milletin huzurunu tehdit eden terör yapılanmalarına karşı kahraman güvenlik güçlerince başlatılan harekatın amacına ulaşması için namaz öncesi veya sonrasında Fetih Suresi'nin okunması, Türk ordusuna ve milletine dua edilmesi istenmişti.