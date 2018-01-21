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’nin 70 yıllık hegemonyası…

Bugünkü köşesini Türk ordusunun Afrin operasyonuna ayıran Melih Altınok ’nin 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurduğu hegemonyanın artık çökmeye başladığının altını çiziyor. Altınok yazısını şu sözlerle bitiriyor: “Kuşkusuz, cesur olan, bağımsızlık için bir takım riskleri üstlenen ülkeler bu çok kutuplu dünyanın yeni aktörleri olacak.”

Giriş Tarihi: 21.1.2018 12:48
ABD’nin 70 yıllık hegemonyası…

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Dün Afrin'de başlayan harekât sözünü ettiğimiz karşı atağın dönüm noktalarından.
Zira söz konusu harekât öncesi açık tehditlerde ve uyarılarda bulundu.
"Yapmayın" dedi.
Yakın tarihimizde eşi benzeri pek bulunmayan bir cüret bu için...
Kimileri ABD'nin bunu yine "affetmeyeceğini," bedel ödetmenin peşine düşeceğinisöylüyor...
Olabilir, alıştık...
Ancak ABD'nin "uy ya da öl" tehditlerine pabuç bırakmamızı isteyenler ABD yalnızca Türkiye karşısında ve Orta Doğu'da değil, tüm dünyada posta üstüne posta yediğini unutmalılar.

Bakın, Kuzey Kore ve Güney Kore kış olimpiyatlarına ortak heyetle katılma kararı alıyor... Sahte bir nükleer krizle Kuzey Kore üzerinden Uzak Asya'yı karıştırmaya çalışan 'ın gözünün içine baka baka...
İran başka telden çalıyor...
Rusya zaten Washington'u umursamıyor bile...
El kadar Katar bile başını dik tutuyor.
Bir çağ kapanıyor...

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Son dakika: Afrin'e kara harekatı başladı!

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ABD’nin 70 yıllık hegemonyası…
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