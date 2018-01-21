Son dakika: Afrin'e kara harekatı başladı!

AFRİN'E KARA OPERASYONU BAŞLADI



Terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin bölgesine giren TSK öncülüğündeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), kara operasyonuna başladı. Sınıra taşınan binlerce ÖSO askeri, güvenlik duvarının kaldırılmasının ardından sonra Afri'e doğru yola çıktı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e giren savaşçılar ile teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşanmaya başladı.





Sabah Gazetesi Muhabiri UĞUR YILDIRIM

TSK, Afrin'de yaklaşık 5 km kat etti!

TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler ve piyade güçleri ve ÖSO askerleri, Afrin toprakları içinde yaklaşık 5 kilometre kat etti. Birlikler, Shengal köyünün kontrolünü ele geçirdi.

TSK, Afrin'de yaklaşık 5 km kat etti!

Afrin'e Hatay üzerinden doğudan, Kilis üzerinden kuzeyden, Azez üzerinden doğudan ve İdlib'de bulunan Türk üsleri ve askeri ile güneyden giren TSK ve ÖSO savaşçıları şehri 4 koldan kuşattı. Marşlar ve tekbirler eşiliğinde cephe hattına giden ÖSO askerlerinin morali yüksek olduğu görüldü. Afrin'e 4 koladan cephe açan TSK, bu halesiyle şehirdeki teröristlerin Afrin'in kuzeyinde bulunan dağlara yaslanıp kendisine avantaj sağlamasına da izin vermedi. Bordo bereliler ve ÖSO savaşçıları abluka altına alınan Afrin'e doğru ağır silahlarla birlikte ilerlemeye başladı.





Zeytin Dalı Harekatı kapsamında karadan Özel Kuvvetler eşliğinden ÖSO savaşçıları ilerlemeye devam ederken sabah saatlerinde Türk jetleri, terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

Dakika dakika 'Zeytin Dalı Harekatı'

153 HEDEF VURULDU

TSK, devam eden Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklama yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatında tespit edilen hedeflerin, kara ateş destek vasıtaları ile ateşle taarruz edilerek etkisiz hale getirilmeye devam edildiği belirtilerek, "Şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedef ateş altına alınmış olup 'Zeytin Dalı Harekâtı' planlandığı şekilde devam etmektedir" denildi.

ÖSO SAVAŞÇILARI SARI PAZUBAND TAKTIZ

eytin Dalı Harekatı'na katılan ÖSO askerleri operasyona sarı pazubandlar ile gitti. Türkiye tarafından özel olarak eğitilen 7 bin kişiden oluşan özel ÖSO askerleri, Afrin'e düzenlenen operasyonda TSK ile omuz omuza savaşıyor.Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan ÖSO askerleri, PYD/PKK'lı teröristlerin araya sızmasını ve savaşçıların birbirlerini tanıması için kollarına sarı pazubandlar takıyor. ÖSO savaşçıları, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başında kollarına mavi ve kırmızı kurdeleler takmıştı.

Afrin Zeytin Dalı operasyonunda son durum

TSK öncülüğündeki ÖSO askerleri Hatay üzerinden Afrin'e giriyor

KİLİS'E HAİN SALDIRI



Terör örgütü PYD/PKK mevzilerinden atılan 4 roket mermisi, Kilis'e düştü. Mermilerin 2 ev 2 işyerine isabet ettiği saldırıda 1 kadın hafif yaralandı, iki katlı bir ev de çıkan yangında zarar gördü. Saldırının ardından roketlerin atıldığı hedefler, Fırtına obüsleriyle ateş altına alındı. Mermiler, Ekrem Çetin Mahallesindeki 2 ev ile 2 işyerine isabet ederek patladı. Saldırıda bir kadın yaralanırken, patlamayla birlikte iki katlı evde yangın çıktı. Ev ve işyerlerinin camları kırılırken, park halindeki araçlarda da hasar meydana geldi. Saldırının ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, mermilerin geldiği terör örgütü mevzilerini Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Tam isabetle vurulan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

OBÜSLER HİÇ DURMADI



TSK tarafından, terör örgütü PYD/PKK'nın işgal ettiği Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik obüs atışları gerçekleştiriliyor. Terör örgütü mensuplarınca Kilis-Hatay hakkındaki bazı alanlara taciz atışları yapılmasının ardından sınırda konuşlu TSK birlikleri, terör örgütü üyelerinin bulunduğu bölgeleri Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı. Operasyona Fırat Kalkanı harekatıyla özgürlüğüne kavuşan Azez-Cerablus arasında kurulan Türk üsleri de destek veriyor. Bölgede bulunan 50'nın üzerindeki üstten Afrin ateş altına alaınıyor

"ŞU ANDA BİLE BAZI YARALILARIMIZ, GAZİLERİMİZ VAR"

Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde Afrin'deki 'Zeytin Dalı' Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı: "TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere 'Zeytin Dalı' harekatını icra etmeye başlıyoruz.

"Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun."

TSK VE ÖSO AFRİN'DE BİR KÖYÜ YPG'DEN ALDI

Afrin'de "Zeytin Dalı Harekâtını" sürdüren TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) "Afrin'in kuzeyindeki Şengal köyünü terör örgütü YPG'den aldığı" bildiriliyor.

ÖSO İLERLEYİŞİNE DEVAM EDİYOR

Afrin'e dağlık kuzey bölgesinden giren öso askerleri ilerleyişine devam ediyor