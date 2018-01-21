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Askerlerimize dua etti diye 'nu yuhaladılar

lideri Kemal , Almanya Gezisi sırasında verdiği Afrin mesajı sonrası partililer tarafından protesto etti.

Giriş Tarihi: 20.1.2018 23:27 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:11
Askerlerimize dua etti diye Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

Genel Başkanı , Almanya'da CHP'lilere seslendigi konuşmada Afrin operasyonunda yer alan askerler için dua edince, salonda yuhalandı.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR

"Hiçbir annenin acı çekmesini istemiyoruz. Bugün Afrin'de çarpışan askerlerimize sadece ve sadece şimdilik şu dilekte bulunuyorum. Allah onların yardımcısı olsun"diyen Kılıçdaroğlu, kendi partililerince protesto edildi.

KANALLAR YAYINI KESTİ
Protestoların ardından yayın fazla sürmeden kesilerek Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşması yayına girildi.

Askerler için dua eden Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar

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Askerlerimize dua etti diye Kılıçdaroğlu'nu yuhaladılar
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