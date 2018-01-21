Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Balkan halkından TSK'ye dua

Balkan halkından 'ye dua

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde dün başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na Balkan halkından da destek geldi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 02:17 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 02:20
Balkan halkından TSK'ye dua

'nin, Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlattığı operasyonun zafere ulaşması için Balkan halkı dua etti.

Vatandaşlar, "Allah'ım kardeşlerimizi koru", "Erdoğan'ın Türk ordusundan Allah razı olsun", "Allah Türk ordusunu korusun ve güçlendirsin" şeklindeki dualarını, AA Arnavutça Haberler Servisi Facebook sayfasında, Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili paylaşılan haberlerin yorum kısmına yazdı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Balkan halkından TSK'ye dua
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN