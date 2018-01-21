Başbakan’dan ‘Zeytin Dalı Harekatı’ açıklaması

Başbakanlık Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya gelen Başbakan Binali Yıldırım Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin bilgiler verdi. Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlattı. Yıldırım, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmeler yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD'den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran'ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinde Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

8-10 BİN CİVARINDA TERÖRİST VAR

Afrin'de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç'le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, "ABD'nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

"SAAT 11.05'TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI"

Afrin'de yerleşik tüm terör örgütlerinin temizleneceğini belirten Yıldırım, kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyurdu. Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yıldırım, Hareket Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti. Başbakan Yıldırım, "Buraya kadar kolay gelinmedi. Çok çetin mücadeleler verdik" dedi.

Başbakan Yıldırım, Medya temsilcilerini 'Zeytin Dalı' harekatıyla ilgili bilgilendirdi

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: "Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin'deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur."

Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli görevler yaptığını hatırlatan Başbakan, "Şimdi de gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar" diye konuştu. Yıldırım, Özgür Suriye Ordusunun Türk askerinin kontrolünde harekata iştirak ettiğini kaydetti.

YARALANAN ASKER YOK, YERLİ MALZEMELER KULLANILIYOR

Harekatta yaralanan Mehmetçik olmadığını belirten Başbakan Binali Yıldırım, kullanılan malzemelerin büyük oranda yerli ve milli silahlar olduğunu söyledi.

KİLİS'E 6 ROKET ETILDI

Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.

SINIR ÖTESİNDE KAMPLAR OLUŞTURULACAK

Harekat kapsamında göç dalgası da düşünülerek sınır ötesinde kamplar oluşturulacağını da dile getirdi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay da katıldı.