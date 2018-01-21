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Camilerde için dua

Ankara Hacı Bayram Camii’nde sabah namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. ’ın katılımıyla Fetih Suresi okundu, dua edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 08:17 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 08:19
Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütü mensuplarına yönelik "" adıyla dün saat 17.00'den itibaren başlattığı harekat nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. , tüm din görevlilerine mesaj göndermişti.

MEHMETÇİK'E DUA

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verilmişti:

"Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla, Mehmetciğimizin terör örgütlerine karşı başlattığı Afrin harekatının zaferle sonuçlanması için, 21 Ocak 2018 Pazar saat 07.00'de Hacı Bayram Camii'nde sabah namazı öncesi Fetih Suresi okunup dualar edilecektir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tüm camilerde de sabah namazı sonrası Fetih Suresi okunacağı bildirilmişti.

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Camilerde Zeytin Dalı Harekatı için dua
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