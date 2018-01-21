Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



Benim Bursa'dan beklentim çok daha büyüktü. Çünkü biliyorum ki sizde daha fazlasını bekliyordunuz. 2019'un martında da kasımında da bu patlamayı Bursa yapacaktır. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamamız lazım. Bin yıldır kapısına gelen herkesi kucaklayan bu şehir her yatırımı fazlasıyla iade etmiştir. Bursa'nın önünde kullanılmayı bekleyen çok daha büyük bir potansiyel var.

"ULUDAĞ'IN HALA DEĞERLENDİRİLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Uludağ'ın hala değerlendirilemediğini düşünüyorum. Bursa'ya 32 katrilyonluk yaparak bu konuda önemli bir altyapı oluşturduk. Bursa hızla büyüyen bir şehir olduğu için buraya toplu konut projelerinde önemli bir yer verdik. Bu süreçte bazı hataların da gayet iyi farkındayız. Bursa'yı çok daha ileriye taşıyacak atılımları hep birlikte gerçekleştireceğiz.

"BURSA'DA İZMİR'E 2.5 SAATTE ULAŞACAĞIZ"

Artık ben Bursa'ya uzak değilim. Bursa'ya bir İstanbullu olarak komşuyum. Zira İstanbul-Bursa 1 saat. Öyle mi? Her taraf yemyeşil, İstanbul'dan bastırıyorsun. Osmangazi, buralardan bir an önce ulaşıyorsun. İzmir'e 2.5 saatte ulaşacağız.

Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz!

"YATIRIMLARI BÜYÜTEREK SÜRDÜRECEĞİZ"

Gemlik-Bursa Demiryolu Projesi sanayi ve ticaretimiz için büyük önem taşıyor. Gemlik'in dönüştürülmesi projesinin de süratle hayata geçirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu yatırımları daha da büyüterek sürdüreceğiz. 2019 bu projelerin hazırlık sürecidir. Sıkı bir çalışma ile seçimlere kadar sizlerden dört dörtlük bir hazırlık bekliyoruz. Ülkemizin pek çok yeri gibi Bursamızda da düğünlerde sıkça söylenen bir Cezayir türküsü vardır.

Bu türkü Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Osmanlı'ya bağlanan Kuzey Afrika'nın Avrupalı güçlerce işgalini ve katliamları anlatır; "Cezayir'in harmanları savrulur, Savrulur da sol yanına devrilir, Sarı buğday samanından ayrılır, Sokakları mermer taşlı, Güzelleri hilal kaşlı Cezayir, Gemilere çürük tahta dayanmaz, Yiğitlere gaflet bastı uyanmaz, Aman Allah buna canlar dayanmaz, Sokakları mermer taşlı, Güzelleri hilal kaşlı Cezayir, Cezayir'i bir ikindi bastılar, Camilere çifte çanlar astılar, Yiğitleri kurban diye kestiler. Sokakları mermer taşlı, Güzelleri hilal kaşlı Cezayir."





"ASIL SOYKIRIMA TÜRK HALKLARI MARUZ KALDI"

Birileri sözüm ona 'soykırım' diye suçluyor ya. Asıl soykırıma Türk halkları maruz kalmıştır. Balkanlar'da, Kafkaslar'da bıraktığımız yiğitlerimiz için yakılan ağıtlar bugün de yüreğimizi dağlamaya devam ediyor.

"BUGÜNE KADAR TEKLİFİMİZİ KABUL EDEN ÇIKMADI"

Ermeni tehcirinin sebebi olan katliamlarda kaybettiğimiz insanların sayısı soykırım diye ifade edilen rakamlardan katbekat fazladır. Hem suçlu hem güçlü dedikleri türden bir saldırı ile giderek daha çok karşılaşacağımız anlaşılıyor. Ermeni iddialarını dile getirenlere bu tarihin konusudur. Gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi inceleyelim, bizim sadece şu anda Genelkurmay arşivimizde 1 milyon 700 bin belge var. Bir milyonu şu anda incelenmiş. Bugüne kadar teklifimizi kabul eden çıkmadı.

"BİLİYORUZ, GÖRÜYORUZ, GÖRÜNTÜLÜYORUZ"

Ne oldu Cerablus'ta, El Bab'da, Rai'de? Dedik ki bize yanlış yapmayın. Obama'ya söylediğim zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Beklediğimiz cevabı alamadık. 15 gündür, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar ama biz tüm kayıtları ile beraber biliyoruz, görüyüruz, görüntülüyoruz.

"KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA EZER GEÇERİZ"

Bizim arkamızda ABD var diyerek siz Türkiye ile Türk milleti ile baş edemezsiniz. Çıkmış HDP'nin bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımız.



Bu milli bir mücadeledir, karşımıza kim çıkarsa ezer geçeriz.

Erdoğan: "Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

"KUZEY KIBRIS'TA PESPAYE GAZETE AHLAKSIZCA BAŞLIK ATMIŞ"

Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım.

TÜRKİYE ORALARDA OLMAK ZORUNDADIR BAY KEMAL

Türkiye'nin şurada, burada ne işi var diyenler, bu ülkenin gerçeklerinden bihaber olanlardır. Türkiye oralarda olmak zorundadır bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir bay Kemal. Gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Afrikalı çocuklar dua ediyorlar. FETÖ demek sadece Pensilvanya'daki şarlatan, ona tapan köle sürüsü demek değildir, PKK demek katiller sürüsü demek değildir, DEAŞ demek tek vasıfları sözde Müslüman olan bir güruh demek değildir. DHKP-C demek, teröristçilik oynayan bir grup demek değildir. Hepsi de , dökdükleri kanın yanında çok daha büyük bir piyonun oyunlarıdır.