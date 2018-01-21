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Diyarbakır’a, , ve Merzifon’dan takviye F-16’lar gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin’e başlattığı “Zeytin Dalı Operasyonu” çerçevesinde çok sayıda F-16 savaş uçağının kalktığı Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üssünde alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği öğrenildi. Üsse, , ve Merzifon’dan takviye olarak gönderilen F-16’lar, 24 saat göreve hazır bekliyor. Ayrıca, DHA'nın geçtiği son dakika bilgisine göre; Son 20 dakikada Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nde 8 adet savaş uçağı ve Konya 3. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları kalktı

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 11:49 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 14:29
Diyarbakır’a, Eskişehir, Balıkesir ve Merzifon’dan takviye F-16’lar gönderildi

Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üssü ve Konya'da hareketlilik sürüyor. TSK'nın Afrin'e yönelik "Zeytin Dalı Operasyonu"nun başlamasıyla birlikte dün çok sayıda F-16 savaş uçağının kalkarak, kara birliklerinin gideceği güzergahtaki terörist unsurlarını vurduğu 8'inci Ana Jet Üssünde saat 12.15'ten itibaren yeniden hareketlilik başladı.

Alarm durumunun birkaç gün önce turuncudan kırmızıya geçtiği ve , ve Merzifon'dan savaş uçaklarının takviye edildiği üsten çok sayıda F-16 havalandı.

Dakika dakika 'Zeytin Dalı Harekatı'

SAVAŞ JETLERİ HEDEFLERİ BOMBALIYOR

Aynı şekilde Konya'daki üstende savaş uçaklarının art arda havalandığı bildirildi.

Bomba yüklü olarak peş peşe havalanan savaş uçaklarının Suriye yönüne hareket ederek hedefleri bombalamaya başladığı bildirildi.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NDEN DE HAVALANDILAR

Adana'nın Sarıçam ilçesinde bulunan İncirlik Üssü'nde de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait kargo uçaklarının hareketliliği devam ederken, F-16 savaş uçaklarının da pist başı yapması dikkat çekti. Bir süre sonra da F- 16'lardan 2'si kalkış yaptı. 4 adet F 16 da pist başında hazır bekledi.

Afrin operasyonundan çarpıcı fotoğraflar

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