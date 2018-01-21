Son Dakika: Ve Afrin operasyonu başladı! Türk savaş uçakları PYD'yi vuruyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarına yönelik "Zeytin Dalı Harekatı" adıyla saat 17.00'den itibaren harekata başladı.

108 HEDEF VURULDU

Terör örgüt PYD/PKK'ya ait 108 silahlı üs imha edildi

TSK, dün 18.30 itibariyle belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'ini vurdu. Afrin'deki hastanelere teröristlerce getirilen ölü ve yaralıların tümünün PYD/PKKlı olduğu öğrenildi.

Harekata katılan 72 uçak müteakip görevlere hazırlık için emniyetle üslerine döndü.

AFRİN OPERASYONUNDAN ÇARPICI FOTOĞRAFLAR

SİVİLLERİN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ HASSASİYET GÖSTERİLİYOR

TSK, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristlerin hedef alındığını, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, Türkiye'nin Suriye sınırlarında ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere başlatıldığı belirtildi.

GÖZLEM NOKTALARI VURULDU

İdlib'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları, Afrin'in Türkiye sınırı hattındaki Cinderis beldesine bağlı Celeme, Himdiye, Haclar, Freriye ve Tel Sellür köylerindeki PYD/PKK'ya ait gözlem noktaları ve hedeflerini bombaladı.

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ÖSO BİRLİKLERİNİN ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR DİRENİŞLE KARŞILAŞMADIĞI BELİRTİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının gün içerisinde önceden belirlenen terör hedeflerine yönelik top atışlarının ardından Suriye'nin değişik bölgelerinden sevk edilen ÖSO mensupları, zırhlı araçlarıyla Kilis-Hatay hudut hattında ilerleyerek bazı noktalardan Afrin tarafına geçiş yaptı. ÖSO birliklerinin şu ana kadar herhangi bir direnişle karşılaşmadığı belirtildi.

AJANSLAR EN SON BU KARELERİ GEÇTİ





(Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçeleri arasında sınır hattında uçak sesleri duyuluyor.)

AFRİN TARAFINDAN PATLAMA SESLERİ GELİYOR

Türk uçaklarının sınır hattından geçişinin ardından Afrin tarafından patlama sesleri duyuldu.

Türk savaş uçakları Afrin'de terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasını vurdu.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK'ya ait gözlem noktasına yönelik hava saldırısı Kilis'ten de görülüyor.

Hatay'dan başlayarak Kilis hattını takip eden Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının bombardımanı sınırdaki köylerden de izlenebiliyor.

Bu arada önlemlerini artıran güvenlik güçleri, vatandaşları sınır bölgesinden uzak durmaları konusunda uyarıyor.

SAAT 17.00 SULARINDA AFRİN'E BOMBA YAĞMAYA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin operasyonu kapsamında terör örgütlerinin mevzilerini havadan uçaklarla bombaladı. Eş zamanlı olarak karadan da obüslerle atış yapıldı. Hatay'ın Hassa ilçesinde savaş uçakları, saat 17.00 sıralarında Afrin'e geçip mevzilere bomba yağdırdı. Aynı zamanda Hassa ilçe sinindeki sınır birlikleri ile Kilis'teki sınır birliklerinden Afrin'e top atışları yapıldı.