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Şehir Türk Bayraklarıyla donatılacak

Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, Afrin’e yönelik düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, şehrin her noktasını Türk Bayrağıyla donatmak için vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2018 19:16 Güncelleme Tarihi: 21.1.2018 20:40
Şehir Türk Bayraklarıyla donatılacak

Açıklamada, ülkemizin iç ve dış güvenliğini ve milletin huzurunu tehdit eden PKK/PYD/KCK ve diğer terör örgütlerini bertaraf etmek üzere, 20 Ocak Cumartesi günü saat: 17:00 'de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'e yönelik olarak "Zeytin Dalı Harekatı" başlatıldığı hatırlatıldı.

Başlatılan harekatın şehirde konuşlu olan 2.Ordu Komutanlığı ve bağlı birlikleri tarafından yürütüldüğü belirtilerek, "Ülkemizin milli birlik ve beraberliğinin doruk noktasına ulaştığı bu günlerde başlatılan bu harekatın yanında olduğumuzu göstermek için dualarımızla ve ayyıldızlı bayrağımızla destek vermek gerektiği düşüncesiyle 22 Ocak Pazartesi günü saat 09:00'da başta Valilik binamız olmak üzere, Belediyelerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda ve konutlarımızda dev bayrağımızı dalgalandırmak üzere tüm Malatyalı hemşehrilerimizi Ayyıldızlı Bayrağımızla donatmaya davet ediyoruz. Kahraman ordumuzun bu harekattan da dünyaya örnek teşkil edecek bir sonuç alması dileğiyle muvaffakiyet için dua ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Şehir Türk Bayraklarıyla donatılacak
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