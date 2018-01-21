Tarih böyle ihaneti yazmadı!

BÖYLE ALÇAKLIĞI TARİH YAZMAZ!

Vatan evladı mehmetçiğin Afrin'de terör kamplarını yerle bir ettiği dakikalarda bir büyüğüm; ".. görüyor musun herkes nasıl tek yürek olmuş.." dedi.. O her evde Fetih suresi okunduğunu düşünerek öyle diyordu.. Oysa tam o sırada benim önümde HDP'nin basın açıklaması metni açıktı.. Şanlı şerefli Türk ordusunu 'işgalci' ilan ettikleri o açıklama.. Dödün dedim ki; ".. çok da herkes 'tek yürek' değil maalesef.." Böyle bir alçaklığı, kahpeliği açık söyleyeyim tarih yazmaz..

SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM

Bakın legal bir siyasi partidir ve programına saygı duyarsınız.. Millet iradesi arkasındadır sözü millete bırakırsınız.. Her siyasi parti gibi iktidar hedefi vardır, bir şey söylemezsiniz.. Ama böylesi kritik bir atmosferde çıkıp da vatan evlatlarını 'işgalci' ilan edemezsiniz.. Bu memleketin yürekli savcılarını göreve davet ediyorum. Dışarıda terör örgütünün silahlı unsurlarının tepelerine ölüm olup yağıyoruz, burada bu insanların defansıyla karşılaşıyoruz.. Bu asla ve asla kabul edilemez.

ABD'DE EL KAİDE'Yİ DESTEKLEYEN PARTİ OLUR MU?

Daha kolay anlatmak bakımından bu örnekleri veriyorum sürekli. Bakın her fırsatta bize insan hakları, düşünce hürriyeti falan pazarlayan Amerika gelsin gözünüzün önüne.. 11 Eylül yaşanmış. Vaktin Amerikan cumhurbaşkanı Bush çıkmış ve ".. ya bizimlesiniz ya da düşmandan yanasınız.." demiş.. Amerikan ordusu 10 bin kilometre uzakta Afganistan'a harekat başlatmış.. Bence tamamen hukuksuz ve haksız bir işgal.. Ama gelin de Amerika'da bir siyasi parti kurun ve El Kaide tezleriyle Beyaz Saray'a tepki gösterin bakalım!.. Ne yargılaması ya hu!.. Nereden çıktığınızı nereye gittiğinizi anlatamazsınız kimseye. Bir CIA uçağıyla alır götürürler, belki cenazeniz gelir geriye belki o bile gelmez..

BİZE İNSAN HAKLARI SATAN NAMUSSUZLAR!

Bize insan hak ve hürriyeti satan namussuzlar.. Fırat Kalkanı'nda verdiğimiz 72 şehidin hatırasına kalkan 72 uçakla teröristleri toprağa gömüyor vatan evlatları.. Biliyorum gelmiyor işinize. Biliyorum çok canınız yanıyor. Ama pardon. Şartlar böyle.. 2008 sonrası süreçte bu devlet size dedi ki, mesafe koyun terörle aranıza, neyse talepleriniz siyaseten getirin masaya.. O yıllarda çok yazdık. Sinir uçlarımıza dokunuyor bu süreç diye.. Kabullenmek çok zor oldu. PKK terör örgütünün katlettiği çocukların çağdaşıyız çünkü biz. Her evden şehit cenazesi kalktığı yıllardan söz ediyorum. Ama HDP bu fırsatı tepti.. O terör örgütünün bir kanadı olarak varlığını devam ettirmeyi tercih etti.

AVRUPA'DA TERÖRÜ DESTEKLERSENİZ…

Normal şartlarda ortalama bir Avrupa ülkesinde ne gelirse başına o gelecek.. Paris'te DEAŞ'ı müdafaa eden bir yapının başına ne geliyorsa o gelecek.. Arkadaş ben şu dünyada Türkiye'den daha fazla fikir hürriyetinin olduğu başka bir memleket daha bilmiyorum.. Nasıl dersiniz Türk askeri için 'işgalci' diye?!.. Sonra çıkıp da bu ülkede özgürlüklerin askıya alındığı palavrasını nasıl atarsınız?!.. Akıl alır gibi değil.. Bakmayın bunca lafı sıraladığımıza.. Ne olacak ki sanki?.. Bu insanlar yine, 'biz siyaset yapıyoruz adamlar bizi içeri atıyor' tezviratıyla ortalığı ayağa kaldıracak. Ve yine bas bas bağırmaya devam edecekler.. Biz de sinirden şapkamızı kemireceğiz.. Ama özgür değiliz..(!)

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