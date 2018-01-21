Tarihte benzeri görülmemiş bir hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, "Zeytin Dalı" harekatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada 72 uçakla gerçekleşen harekatın ilk gününde tespit edilen 113 hedeften 108'inin tam isabetle vurulduğunu açıklamıştı.



Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, açıklanan rakamları sosyal medyada değerlendirdi.

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"Afrin kırsalına 72 savaş uçağı ile gerçekleştirilen hava akınının bir benzeri yakın tarihte görülmedi." diyen Ağar, buna yakın son operasyonun 2007'de Irak'ın kuzeyine yapılan harekat olduğunu orada da harekata 50 uçağın katıldığını ifade etti.



Abdullah Ağar, 108 hedefin vurulmasıyla ilgili olarak da, "113 hedefin % 95.57 isabetle 108'in vurulması ise BİR REKOR. Dünyada benzeri yok." ifadesini kullandı.