Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > 4 aşamalı sağlık desteği

4 aşamalı sağlık desteği

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.1.2018

Zeytin Dalı Operasyonu devam ederken cephe gerisinde ise sağlık ordusu görev yapıyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, "Hem operasyona katılan askerlerimiz hem de olası sivil yaralanmalara karşı 4 aşamalı sağlık destek programı başlattık" dedi. Olası saldırı durumda ilk acil müdahale ve cephe gerisine sevk işlemleri için ekipler hazır bekletiliyor. Cephenin bir gerisinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri görev aldı. Ekipler yaralılara da ilk müdahaleyi yapacak. Cephe gerisinde sınırda çadır hastanelerin yanı sıra Sahra Hastanesi açıldı. Çadır kentlerde Suriyeli doktorlar ve tercümanlar da görevlendirildi. 1 Ambulans uçak ve 2 ambulans helikopter Hatay'a konuşlandırıldı. 'da başta GATA olmak üzere tam donanımlı hastaneler acil müdahale için hazırlık yaptı. Türk Genel Başkanı Kerem Kınık, ilk aşamada 50 bin kişilik çadır kent için hazırlıkların sürdüğünü ifade ederek "Biz Türkmenine, Kürdüne, Arabına bakmaksızın tamamına koruma sağlıyoruz" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
4 aşamalı sağlık desteği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN