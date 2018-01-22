Afrin’e huzur koridoru

Hava operasyonu sonrası Afrin
'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı da dün sabah saat 11.05'te başladı. Bordo bereliler
le ÖSO
savaşçıları zırhlı birlikler eşliğinde sınırı geçti ve 5 kilometre içeriye girdi
İlk 2 günde toplam 153 hedef imha edildi. Sınıra zırhlı araç ve komando sevkıyatı da sürüyor. Operasyonun ana amacı ise 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturmak ve bölgeyi terör tehdididen temizlemek
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) ve Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e 4 koldan ilerlemeye başladı. Batıda Hatay, doğuda Azez, kuzeyde Kilis
ve güneyde İdlib'de bulunan Türk üsleri üzerinden tanklar desteğiyle Suriye topraklarına giren Mehmetçik ve ÖSO mensupları, şehirdeki teröristlerin Afrin'in kuzeyinde bulunan dağlara yaslanıp kendisine avantaj sağlamasına izin vermedi. İşte operasyonla ilgili detaylar: 5 KM KAT İÇERİ GİRDİLER...
Bordo bereliler ve ÖSO savaşçıları abluka altına alınan Afrin merkeze doğru ağır silahlarla birlikte yol aldı. TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler, piyade güçleri ve ÖSO savaşçıları, Afrin topraklarında dün 14.00 itibariyle 5 kilometre kat etti. JETLER DE VURUYOR...
Afrin topraklarına giren savaşçılarla teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Kara operasyonu sürerken Türk jetleri de terör hedeflerini vurdu. Dün bölgeden yoğun duman yükselirken şiddetli patlama sesleri duyuldu. 11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ...
TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'de PKK/PYD işgalindeki 9'u köy 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme alanları oluşturdu. İl kurtarılan köy olan Şengal'de ise ÖSO mensubu Süleyman El Hacı, PYD'li teröristlerin kurşunlarıyla şehit oldu. 153 HEDEF VURULDU...
TSK, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı. ÇÖZÜLME BAŞLADI...
Türk jetlerinin Afrin'i vurmasının hemen ardından biri çocuk 3 PYD/YPG'lı Mare Meclisi'ne gelerek teslim oldu. Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük gruplardan Ceyş'ül Suvar'ın taraf değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil olduğu da öğrenildi. KOMANDO VE TANK SEVKIYATI...
Hatay'ın Hassa ilçesine çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinden çekilen tank, Fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık konvoy da önceki akşam Afrin'e gitti.
ÖSO tarafından teslim alınan PYD/ YPG'li teröristler. SİVİL HASSASİYETİ...
TSK'nın Zeytin Dalı Harekatına destek veren ÖSO'nun Afrinli komutanı Ebu Meryem, sivilleri değil, terör örgütü PYD/ PKK'yı hedef aldıklarını söyledi. Meryem, "Halkımız sakin olsun. Sivil insanlar vatandaşlarımızdır" diye konuştu. AKAR: İNANCIMIZ TAM...
Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde dün açıklamada bulundu. Akar, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü hassasiyet gösterilecektir. Bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağınıza inancımız tamdır" dedi. KOMUTANLAR SINIRDA...
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar
ve kuvvet komutanları sınıra giderek harekâta katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini söyledi. 'DÜNYADA ANCAK 5 ÜLKE YAPABİLİR'
Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, harekâtta kullanılan 72 uçağa dikkat çekerek "Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez. 4 bin kilometrekarelik bir alan, havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçaklar için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir" dedi.
TSK dün 32 uçakla 45 hedefin imha edildiğini açıkladı. Toplam 4 köy teröristlerden temizlendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri de köylerde PKK/ YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verdi.
Türkiye tarafından eğitilen 7 bin ÖSO savaşçısı, teröristlerin araya sızmasını önlemek için kollarına sarı bant taktı. Uğur YILDIRIM-İbrahim GÜNEŞ-Yaser ÇAPAROĞLU-Hüseyin KAÇAR