Son dakika: Afrin Harekatında 3.gün!



Sabah Gazetesi Muhabiri UĞUR YILDIRIM

ÖSO GECEYİ DAĞLARDA UYUYARAK GEÇİRDİ



Türkiye'nin terör örgütü PKK/KCK/PYD-YPG'ye Afrin'de gerçekleştirdiği 'Zeytin Dalı Harekatın'nda karadan ilerleyişini sürdüren ÖSO üyeleri çatışmaların ardından geceyi dağlarda uyuyarak geçirdi.





AFRİN HAREKETINDA 3. GÜN

HARİTA DEĞİŞMEYE BAŞLADI

Afrin'e Zeytin Dalı harekâtının üçüncü gününde Türkiye 11 köyü PYD-YPG'li teröristlerden geri aldı, sınırdaki harita değişmeye başladı. TSK destekli ÖSO kuvvetleri söz konusu köylerde teröristlerin döşediği mayınları temizliyor.

PYD- YPG-PKK HEDEFLERİ İMHA EDİLDİ

Zeytin Dali operasyonun ikinci gününde Afrin'e kuzeyden giren TSK öncülüğündeki ÖSO savscilari, geceyi teröristlerden temizlenen daglarda geçirdi. Zeytin dali operasyonunu 3. gününde bölgede çatışmalar devam ederken TSK, obüs ve topçuları terör hedeflerine bomba yağdırdı. Kilis'e roketlerin atıldığı Azez-Afrin sınırında bulunan Bursaya Dağı ve Reyhanli'ya roketlerin atıldığı Cinderes bölgesindeki PYD-YPG-PKK hedefleri imha edildi.

AFRİN'E HUZUR KORİDORU

Hava operasyonu sonrası Afrin'deki terör hedeflerine yönelik kara harekâtı da dün sabah saat 11.05'te başladı. Bordo berelilerle ÖSO savaşçıları zırhlı birlikler eşliğinde sınırı geçti ve 5 kilometre içeriye girdi. İlk 2 günde toplam 153 hedef imha edildi. Sınıra zırhlı araç ve komando sevkıyatı da sürüyor. Operasyonun ana amacı ise 30 kilometre derinlikte güvenli alan oluşturmak ve bölgeyi terör tehdididen temizlemek

TSK, Afrin'de yaklaşık 5 km kat etti!

Afrin'e Hatay üzerinden doğudan, Kilis üzerinden kuzeyden, Azez üzerinden doğudan ve İdlib'de bulunan Türk üsleri ve askeri ile güneyden giren TSK ve ÖSO savaşçıları şehri 4 koldan kuşattı. Marşlar ve tekbirler eşiliğinde cephe hattına giden ÖSO askerlerinin morali yüksek olduğu görüldü. Afrin'e 4 koladan cephe açan TSK, bu halesiyle şehirdeki teröristlerin Afrin'in kuzeyinde bulunan dağlara yaslanıp kendisine avantaj sağlamasına da izin vermedi. Bordo bereliler ve ÖSO savaşçıları abluka altına alınan Afrin'e doğru ağır silahlarla birlikte ilerlemeye başladı.





Zeytin Dalı Harekatı kapsamında karadan Özel Kuvvetler eşliğinden ÖSO savaşçıları ilerlemeye devam ederken sabah saatlerinde Türk jetleri, terör hedeflerini vurdu. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar sınır mahallelerinden de görülürken, şiddetli patlama sesleri de duyuldu.

Dakika dakika 'Zeytin Dalı Harekatı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Mehmetçiğin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e 4 koldan ilerlemeye başladı. Batıda Hatay, doğuda Azez, kuzeyde Kilis ve güneyde İdlib'de bulunan Türk üsleri üzerinden tanklar desteğiyle Suriye topraklarına giren Mehmetçik ve ÖSO mensupları, şehirdeki teröristlerin Afrin'in kuzeyinde bulunan dağlara yaslanıp kendisine avantaj sağlamasına izin vermedi. İşte operasyonla ilgili detaylar:



5 KM KAT İÇERİ GİRDİLER... Bordo bereliler ve ÖSO savaşçıları abluka altına alınan Afrin merkeze doğru ağır silahlarla birlikte yol aldı. TSK'ya ait zırhlı araçlar, özel kuvvetler, piyade güçleri ve ÖSO savaşçıları, Afrin topraklarında dün 14.00 itibariyle 5 kilometre kat etti.

JETLER DE VURUYOR... Afrin topraklarına giren savaşçılarla teröristler arasında sıcak çatışmalar yaşandı. Kara operasyonu sürerken Türk jetleri de terör hedeflerini vurdu. Dün bölgeden yoğun duman yükselirken şiddetli patlama sesleri duyuldu.

TSK öncülüğündeki ÖSO askerleri Hatay üzerinden Afrin'e giriyor

11 NOKTA ELE GEÇİRİLDİ... TSK ve ÖSO birlikleri Afrin'de PKK/PYD işgalindeki 9'u köy 11 noktayı ele geçirerek güvenli ilerleme alanları oluşturdu. İl kurtarılan köy olan Şengal'de ise ÖSO mensubu Süleyman El Hacı, PYD'li teröristlerin kurşunlarıyla şehit oldu.

153 HEDEF VURULDU... TSK, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ tarafından kullanılan sığınak, barınak, mühimmat deposu gibi 153 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

ÇÖZÜLME BAŞLADI... Türk jetlerinin Afrin'i vurmasının hemen ardından biri çocuk 3 PYD/YPG'lı Mare Meclisi'ne gelerek teslim oldu. Demokratik Suriye Güçleri içindeki büyük gruplardan Ceyş'ül Suvar'ın taraf değiştirerek Türkiye destekli güçlere dahil olduğu da öğrenildi.

KOMANDO VE TANK SEVKIYATI... Hatay'ın Hassa ilçesine çok sayıda tank, zırhlı personel taşıyıcı, sağlık ekibi ve otobüslerle komando sevk edildi. Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinden çekilen tank, Fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık konvoy da önceki akşam Afrin'e gitti.

SİVİL HASSASİYETİ... TSK'nın Zeytin Dalı Harekatına destek veren ÖSO'nun Afrinli komutanı Ebu Meryem, sivilleri değil, terör örgütü PYD/ PKK'yı hedef aldıklarını söyledi. Meryem, "Halkımız sakin olsun. Sivil insanlar vatandaşlarımızdır" diye konuştu.

AKAR: İNANCIMIZ TAM... Genelkurmay Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi'nde dün açıklamada bulundu. Akar, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü hassasiyet gösterilecektir. Bu görevden de alnınızın akıyla çıkacağınıza inancımız tamdır" dedi.



KOMUTANLAR SINIRDA...

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınıra giderek harekâta katılan birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Akar, operasyonun Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiğini söyledi.





TSK VE ÖSO AFRİN'DE BİR KÖYÜ YPG'DEN ALDI

Afrin'de "Zeytin Dalı Harekâtını" sürdüren TSK ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) "Afrin'in kuzeyindeki Şengal köyünü terör örgütü YPG'den aldığı" bildiriliyor.

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Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, harekâtta kullanılan 72 uçağa dikkat çekerek "Yakın dönemde bu kadar çok uçağın katıldığı bir operasyon yok. 72 uçağı kaldıracaksınız, havada tutacaksınız, herhangi bir saldırı olabileceği ihtimaline karşı da uyanık olacaksınız. Sırada dahilinde bütün hedefleri tek tek vuracaksınız ve vurulan hedeflerin kıymetlendirmesini yapacaksınız. Havada 72 uçağı idare etmek bir maharet ister. Dünyada bu operasyonu yapabilecek ülke sayısı 5'i geçmez. 4 bin kilometrekarelik bir alan, havada bu kadar hızlı yer değiştirebilen uçaklar için bir futbol sahasında herkesin tıka basa durması gibidir" dedi.



TSK dün 32 uçakla 45 hedefin imha edildiğini açıkladı. Toplam 4 köy teröristlerden temizlendi. Sınırı geçen ÖSO güçleri de köylerde PKK/ YPG'ye ait fotoğraf ve flamaları ateşe verdi.



Türkiye tarafından eğitilen 7 bin ÖSO savaşçısı, teröristlerin araya sızmasını önlemek için kollarına sarı bant taktı.

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