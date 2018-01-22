Avrupa Birliği'nde fırtına bekleniyor

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland, Türkiye'den yapılan başvurular konusunda AİHM'nin muhtemelen pilot karar vereceğini bildirdi.

Strazburg'da bugün başlayan Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu'nda üyelere hitap eden Jagland, Avrupa Konseyi'nin öncelikleri ve içinde bulunduğu sorunlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Jagland Türkiye'den 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'nün darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü hal (OHAL) ve çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) sonrası Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taşınan başvurular hakkındaki bir soru üzerine, "OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, bir denetim söz konusu olabilsin diye oluşturuldu. Bir iç hukuk yolu tesis etmek için oluşturuldu.



Türk makamları ile geniş bir iletişim ve iş birliği içerisinde çalıştıklarını kaydeden Jagland, Avrupa Konseyi ve T.C. Adalet Bakanlığı ile müşterek bir komisyon kurulduğunu hatırlatarak, "Türk makamları ile diyalog içindeyiz. Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular konusunda da bizim teklifimiz oldu. Bu teklifimiz değerlendirilerek adım atıldı. Cuma günü Anayasa Mahkemesi Başkanı ile görüşeceğim. Diyaloğumuz sürüyor." ifadelerini kullandı.

SURİYE YETKİ ALANIMIZ DEĞİL



Üye ülkelerin Avrupa Konseyi'ne mali katkılarını askıya alması veya azaltması ile ilgili de görüşlerini değerlendiren Jagland, "Türkiye'nin kesintiye gitmesi bizim için sürpriz oldu. Belli başlı pozisyonları kaldırmak zorunda kalacağız ve harcamalarımızda kısıntıya gideceğiz. Avrupa Konseyi zor bir döneme girdi. 2018'de gerçek bir fırtına beklentisindeyiz." diye konuştu.

TÜRKİYE KATKI PAYINI KISMA KARARI ALDI

Türkiye, 2015 yılında aldığı bir kararla yaklaşık 14 milyon avro düzeyinde olan yıllık katkı payını, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 34 milyon avroya çıkarmıştı. Büyük donör olarak Büyük Britanya, Fransa, Almanya, İtalya, Rusya Federasyonu ile birlikte en çok maddi katkıyı sağlayan Türkiye, Avrupa Konseyi'nin son dönemde aldığı tartışmalı kararlar ve yapıcı olmaktan uzak tutumu nedeniyle de katkı payının kısılacağını bildirmişti.

"YETKİ ALANIMIZ DEĞİL"



Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soruya ise Jagland, "Suriye'deki askeri operasyon, bu bizim yetki alanımız değil. BM'nin alanı." ifadesini kullandı.